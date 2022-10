Sanremo-Striscia, caso eclatante: la Rai reagirà? Intanto c’è il toto-cast

Caos su Sanremo: il tg satirico Striscia la notizia ha portato a galla una verità. Gli ultimi aggiornamenti

Ha del clamoroso la notizia riportata nei giorni scorsi da Striscia la notizia. Con l’inviato Pinuccio, che ha preso la parola su Sanremo, si è tornati a parlare della questione di esclusività della kermesse, da sempre trasmessa dalla Rai. Secondo le informazioni raccolte dal tg satirico però la rassegna musicale italiana più importante non sarebbe un format esclusivo della tv di stato e quindi, come confermato anche dall’Agcom, potrebbe anche cambiare emittente, non essendoci appunto alcuna esclusiva. Infatti da una recente sentenza del Tar si apprende che il marchio Festival della canzone italiana sia di proprietà del Comune di Sanremo, che come passo successivo lo gira in gestione direttamente alla Rai, ma essendo il Comune un ente pubblico dovrebbe invece assegnarlo mediante un bando aperto a tutti quanti. E c’è chi mormora come il prossimo Festival possa, a sorpresa, essere l’ultimo trasmesso da Rai1.

Attesa per la risposta della Rai sulla kermesse: cosa potrebbe accadere

Il servizio lanciato da Striscia la notizia tramite Pinuccio in Rai Scoglio 24 ovviamente è arrivato fino alle mura della Rai. Ed è proprio per questo che la tv di stato potrebbe replicare a quanto portato alla luce dal tg satirico di Antonio Ricci, che potrebbe spalancare dei nuovi scenari per i prossimi anni riguardo alla gara musicale più importante d’Italia. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha rivelato che dalla Rai arrivano nella casse della città dei fiori ben 5 milioni di euro, ma si è detto aperto a valutare offerte superiori nel caso dovessero arrivare.

Grandi sorprese in arrivo a Sanremo

Polemiche e questioni in sospeso a parte, intanto proseguono i lavori di preparazione al prossimo Festival di Sanremo, come riportato da Giancarlo De Andreis nella rubrica La tv vista da internet sul settimanale Dipiù TV. Come riportato dal giornale Amadeus potrebbe mettere a segno un colpo pazzesco per il Festival, portando in gara Tiziano Ferro con un pezzo firmato da Brunori Sas. E come se non bastasse, Monica Bellucci potrebbe tornare sul palco dell’Ariston per una notte, mentre c’è anche qualche cantante che si è tagliato fuori dalla gara musicale.