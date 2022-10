Sara Manfuso svela un segreto di Carolina Marconi: scritta una frase choc

La showgirl venezuelana si confida con una concorrente: la rivelazione allarmante viene a galla

Sara Manfuso una delle concorrenti del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, nelle scorse ore ha svelato delle confidenze che le ha fatto Carolina Marconi a un’altra gieffina. L’opinionista in temi sociali e politici in particolare ha raccontato a Elenoire Ferruzzi che la showgirl venezuelana dopo averle detto di seguirla in camera, ha scritto queste parole allarmanti nella parete del suo armadio: “A mio marito hanno dato il carcere 20 mesi per violenza domestica”.

La moglie del politico travolta dalle critiche: il suo gesto contestato dal pubblico

Carolina Marconi si è aperta con Sara Manfuso facendole una rivelazione choc, ma a sua insaputa il suo segreto è stato appreso anche da Elenoire Ferruzzi. Nello specifico a vuotare il sacco a quest’ultima è stata l’opinionista in temi sociali e politici, che riferendosi alla showgirl venezuelana ha affermato: “Mi ha detto vieni con me in camera, io pensavo che mi volesse dare una sua cosa e ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello, ha scritto una cosa sulla parete, poi l’ha cancellata”. In poche parole la 44enne che da tempo è legata al compagno Alessandro Tulli, avrebbe scritto queste parole riferendosi senza ombra di dubbio a un retroscena sul suo matrimonio con l’ex coniuge durato solo otto mesi: “A mio marito hanno dato il carcere 20 mesi per violenza domestica”. Il gesto di cui si è resa protagonista la moglie del politico Andrea Romano, non è per niente piaciuto ai tanti utenti della rete, visto che le testuali sono soltanto alcune delle tante critiche: “Boh, quella glielo scrive di nascosto a lei, grandissima concorrente eh, ma umanamente scarsa davvero“, “Va beh sei scorretta, basta smuovere un po’ il microfono per non far capire ciò che dici, hai voluto far sapere dei suoi problemi volutamente”.

La famosa imprenditrice lancia una frecciata alla gieffina: “La donnina dai sani principi”

Nella puntata di lunedì Sonia Bruganelli ha fatto un rimprovero a Sara Manfuso, per non essersi interessata alla sofferenza di Marco Bellavia nella casa di Cinecittà: “Tu fai sempre attenzione ad uscire pulita, ma nel momento in cui potevi fare la differenza hai fatto un passo indietro”. Dopo il botta e risposta con la gieffina, la nota imprenditrice ha attaccato nuovamente la stessa sui social pubblicando un video in cui le ha lanciato questa frecciatina:

“Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione”.

Intanto sempre a proposito della moglie del politico Andrea Romano, dopo che è stata interrotta la diretta dalla casa sono parecchi coloro che si sono chiesti quale sia stata la possibile motivazione: su Twitter ad esempio è trapelata un’ipotesi, cioè la probabile fuga dell’influencer, dopo aver manifestato l’intenzione di ritirarsi dal gioco.