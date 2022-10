“Selvaggia Lucarelli al mio posto mi avrebbe denunciata”: sfogo di Rossella Erra

Ballando con le stelle, la giurata nel mirino di Rossella Erra: “Due pesi e due misure”

Tra il caos e le tensioni della seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci è passato un po’ in sordina lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra, la prima infatti ha più volte apostrofato quest’ultima come ‘fenicottero rosa’ per via del suo outfit. Ebbene questo pomeriggio la ‘tribuna del popolo’ è stata ospite nel programma radiofonico di Francesco Fredella su Rtl 102.5 News Trends&Celebrities e, parlando di questo, si è duramente sfogata:

“Ha sempre due pesi e due misure, se io l’avessi chiamata ‘fenicottero rosa’, avrei già avuto una bella denuncia, una diffida e sarei stata accusata di body shaming.”

La Erra ha poi voluto lanciare anche un messaggio distensivo: “Non ci siamo mai scambiate chiacchiere io e lei, magari ci potremmo anche stare simpatiche.”

Selvaggia Lucarelli attaccata dalla ‘tribuna del popolo’ dello show: “È colpa sua se è uscita Marta”

La prima coppia eliminata da Ballando con le stelle è stata quella formata dalla conduttrice e dal suo maestro Simone Arena. Oggi la Flavi ospite da Serena Bortone ha ammesso di essere molto arrabbiata con Mariotto, mentre l’opinionista dello show ha accusato i due giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto per la sua eliminazione. Nel programma radiofonico sopra menzionato ha infatti rivelato:

“La colpa è di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto… Il tesoretto purtroppo questa volta mi è stato depotenziato per il dispetto fatto a me e Matano da Mariotto e Lucarelli, che hanno dato ‘zero’ al ballerino per una notte Massimiliano Gallo.”

E poi inoltre la Erra ha spiegato che c’erano solo 30 punti disponibili e non i 50 potenziali, quindi, la Flavi avendo solo 16 punti ed essendo bassissima sui social anche se avesse ottenuto i 15 punti di metà tesoretto sarebbe andata a 31 cifra non sufficiente per non rischiare l’eliminazione. Nel frattempo Selvaggia si è scontrata anche con Ivan Zazzaroni.

Chi vincerà Ballando con le stelle? La Erra si sbilancia sui preferiti

Da queste prime due puntate andate in onda dello show si può già capire quali sono le coppie favorite per la vittoria. Su questo l’opinionista non ha dubbi i migliori sono Gabriel Garko e Giada Lina, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ed Alessadro Egger con Tove Villför.