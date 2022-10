Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Fedez e la Ferragni: “È sconvolgente”

Il video della coppia ha creato uno scandalo social: difese e attacchi pesanti

Qualche giorno fa Fedez e Chiara Ferragni, come fanno di solito, hanno immortalato un aspetto importante della loro vita, ovvero il compleanno del rapper, con un video che però ha dato scandalo: infatti, nel video appare la tata che dice al loro figlio Leone di smettere di disegnare per un momento per guardare la telecamera del cellulare e fare un sorriso. Ciò è stato visto negativamente da diversi utenti, dato che la coppia avrebbe sovraesposto nuovamente il figlio per i loro interessi, ma c’è pure chi li ha difesi come Vanity Fair, in cui in un articoli difendeva la coppia dall’eccessivo attacco mediatico: “Sembrava che i Ferragnez fossero macchiati di un reato. Non hanno ucciso nessuno”. Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato questa difesa estrema di quell’articolo e ha attaccato duramente il periodico.

La giornalista critica nuovamente la coppia: “Sbagliato trarre guadagni dai minori sui social”

La Lucarelli nelle ultime settimane è tornata nell’occhio del ciclone, essendo molto attaccata sui social, criticata anche da Rossella Erra, prima per l’accesa discussione avuta con Iva Zanicchi durante la prima puntata di Ballando con le stelle e che sta tenendo ancora banco, e poi per le sue continue critiche nei confronti dei Ferragnez. Infatti, la coppia non la convince per la sovraesposizione dei figli per questioni di lucro, e si è scagliata contro di loro e chiunque li difenda, come Vanity Fair: “Il fatto che l’utilizzo dei minori sui social da cui si hanno dei guadagni non sia ancora regolato da leggi non vuol dire che sia giusto. Io sono sconvolta dalla loro sovraesposizione. Senza le foto quotidiane dei bambini i Ferragnez non hanno un reddito?”.

Selvaggia e il motivo per il quale ha accettato di essere nella giuria di Ballando con le stelle

L’opinionista fa parte della giuria di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci e non si è fatta attendere per raccontare il motivo che l’ha spinta ad accettare il ruolo di giudice: “Ho accettato di partecipare perché vedevo il programma e mi piaceva un sacco. Molto semplice. Per ora mi sto divertendo moltissimo”. La giornalista ha poi rivelato il concorrente più negato nel ballo che abbia mai visto, ovvero Salvo Sottile, mentre il miglior ballerino della storia del talent show a suo parere è Ettore Bassi, che però non ha vinto il programma.