Serena Bortone senza parole per un’ospite: “Questo non lo voglio sentire”

Oggi è un altro giorno, ospite sciocca la conduttrice: “Amore bello solo tra giovani”

È stata una puntata ricca di ospiti quella odierna del talk di Rai1 dove tra i vari è stata ospite anche Sveva Casati Modigliani. E proprio la nota scrittrice autrice di romanzi rosa, ha lasciato senza parole Serena Bortone, e non solo, con le sue dichiarazioni sull’amore:

“Amare rende la vita meno dura perché è uno dei sentimenti più belli ed appaganti della vita a condizione che sia tra giovani.”

Tali dichiarazioni hanno lasciato spiazzati la conduttrice ed i suoi affetti stabili soprattutto Jessica Morlacchi e Memo Remigi. Quest’ultimo ha totalmente dissentito dalla riflessione fatta dalla scrittrice dichiarando che, al contrario, innamorarsi ad ottanta anni è uno dei traguardi più belli della vita.

Serena Bortone senza parole per le frasi di Sveva Casati Modigliani: “Questo non lo voglio sentire”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno è rimasta basita dalla frase della scrittrice ed infatti prima ha premesso:

“No no no, questa non la voglio sentire. Perché? Non ci si innamora a qualunque età?”

E poi dopo ha aggiunto il suo punto di vista: “Il mondo è bello perché è vario siamo tutti liberi di fare quello che ci pare.” Insomma conduttrice ed ospiti fissi, soprattutto Memo Remigi, hanno dissentito dalla frase della scrittrice la quale comunque alla fine ha ammesso che si tratta solo del suo personale modo di vedere la questione. Al di là della frase che ha causato tanto rumore in studio, la Casati Modigliani ha concesso una lunga e interessante intervista nel talk di Rai1.

Oggi è un altro giorno, Sveva Casati Modigliani confessa: “Non è un buon periodo per essere felici”

La scrittrice durante l’intervista ha confessato: “Non è un buon periodo per essere felici, pandemia, guerra, problemi economici. Io parlo molto con le persone, al supermercato, in tram e c’è preoccupazione ed ansia.” Serena Bortone, sentendo tali parole ha replicato: “Non si può essere scrittori senza parlare con la gente, ovviamente” aggiungendo inoltre di essere molto stranita dal fatto che anche una scrittrice che parla di amore e felicità sia in crisi. Nella puntata di ieri, invece, c’è stato spazio per una clamorosa gaffe della conduttrice.