Serena Rossi, stupore sul set: senza parole lo scrittore di Mina Settembre

Mina Settembre 2, lo scrittore Maurizio De Giovanni rivela sull’attrice: “Ha la voce di un angelo”

Nella puntata di oggi di Tv Talk è stato ospite il noto scrittore napoletano padre dei romanzi da cui sono tratte delle fiction di Rai1 di successo come I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Mina Settembre. Protagonista di quest’ultima è Serena Rossi e lo scrittore nel programma di Massimo Bernardini, dopo aver elogiato l’attrice ha ammesso di essere rimasto senza parole soprattutto per il suo talento come cantante. Lo scrittore ha rivelato:

“È una cantante fantastica che non si vede in Mina Settembre ma posso assicurare che ha la voce di un angelo.”

E subito dopo ha ricordato come nella fiction su Mia Martini, andata in onda su Rai1 qualche anno fa, la voce delle varie interpretazioni fosse proprio della Rossi.

“Serena Rossi rappresenta molto di Napoli”: rivelazione dello scrittore della fiction

Durante la sua chiacchierata nel programma di Massimo Bernardini, Maurizio De Giovanni ha elogiato l’attrice protagonista di Mina Settembre 2 rivelando:

“Serena è assolutamente straordinaria, meravigliosa, un’attrice fantastica ma anche una cantante fantastica… Rappresenta molto di Napoli, rappresenta la parte bella di Napoli che ha tante facce e si presta ad essere raccontata da molto facce.”

Tuttavia non ha aggiunto altri spoiler ed anticipazioni sulle prossime puntate. Per quanto riguarda la trama, infatti, Mina ha appena lasciato Claudio ma più avanti cosa succederà? Come si evolverà il suo rapporto con Domenico? E soprattutto che fine ha fatto Olga?

Tv Talk, Maurizio De Giovanni non ha dubbi: “Personaggi femminili sono più complessi”

Dopo aver ammesso con una battuta di non aver nessuna intenzione di provare a fare l’autore televisivo, a differenza di altri scrittori come Federico Moccia, lo scrittore ha confessato: “I personaggi femminili sono più complessi, meravigliosamente complessi. Gli uomini sono più piatti e banali.” Invece su un possibile cameo in Mina Settembre ha svelato: “Se dovessero chiamarmi ci andrei volentieri.” Presto in onda torneranno anche le nuove stagioni di altre due fiction di successo tratte dai suoi romanzi I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale.