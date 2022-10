Si farà Imma Tataranni 3? Arrivata la risposta sulla prossima stagione

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 13, 2022 , in Serie & Film Tv

Massimiliano Gallo rompe il silenzio: “La terza stagione della fiction si farà”

Saluterà tra poche ore Imma Tataranni il pubblico attento di Rai1. La serie tv chiuderà il sipario sulla seconda stagione che è stata divisa in due parti e ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. A quanto pare però quello con la serie tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia sarà un arrivederci e non un addio. La terza stagione si farà! A rivelarlo è stato Massimiliano Gallo, che nella serie veste i panni di Pietro de Ruggeri il marito del sostituto procuratore di Matera. In una lunga intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv, l’attore ha ammesso: “Eh si, tornerò a vestire i panni di Pietro”. Intanto nella puntata di questa sera il personaggio farà fatica a ritrovare l’equilibrio con la moglie, equilibrio che si è incrinato dopo le foto equivoche che gli sono state recapitate.



Imma Tataranni, spoiler sulla terza stagione: quando inizieranno le riprese

Non si è limitato a tranquillizzare il pubblico a casa sul fatto che la serie tv di Rai1 avrà una nuova stagione, Massimiliano Gallo ha lanciato anche un altro spoiler sulla fortunata fiction svelando: “Girerò la serie nei primi mesi del 2023”. Molto probabilmente perciò nel 2024 verranno trasmesse le nuove puntate, intanto dal 20 ottobre il posto lasciato vacante dalla serie con Vanessa Scalera verrà occupata da Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, che potrebbe avere anche una seconda stagione (se gli ascolti saranno soddisfacenti). Nel frattempo Massimiliano Gallo sarà impegnato anche su un altro set, nel 2023 inizieranno infatti le riprese de I bastardi di Pizzofalcone 4.

Trama terza stagione serie tv di Rai1: cosa succederà al sostituto procuratore di Matera

Le anticipazioni di Imma Tataranni 3 svelano che, dopo i colpi di scena dell’ultima puntata di questa sera (qui tutte le anticipazioni), le tempeste sentimentali saranno ancora al centro della nuova stagione. A quanto pare infatti il personaggio interpretato da Vanessa Scalera continuerà ad essere preda del suo istinto, sia in amore e sul lavoro. Al centro della trama della prossima stagione ci sarà anche la figlia Valentina, non è escluso che possa esserci una svolta nel rapporto tra madre e figlia.