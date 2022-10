Silvia Toffanin mette in difficoltà Teo Mammucari: “Non ce la faccio”

Verissimo, l’ospite scoppia a piangere in diretta: c’entra una domanda di Silvia Toffanin

La popolare conduttrice ha avuto nel suo salotto televisivo del sabato pomeriggio di Canale 5 diversi ospiti, tra cui Teo Mammucari. Quest’ultimo ha ovviamente parlato della sua vita privata, del suo passato e dei suoi progetti futuri. Tra una domanda e l’altra la presentatrice ha anche colto la palla al balzo per chiedergli di parlare di sua figlia, che ha avuto dall’ex velina di Striscia la notizia, Thais Souza Wiggers. Il conduttore ha dapprima dichiarato di non riuscire ancora a non trattarla come una bambina, nonostante abbia compiuto 14 anni, e successivamente è scoppiato a piangere:

“Mi stai facendo emozionare…Mort**ci tua…Aspetta…Fermi tutti…Parlare di Julia non ce la faccio…”

Teo Mammucari sulla figlia confessa: “Mi spiace, però mi blocco”

Successivamente ha preso la parola Silvia Toffanin che si è emozionata a sua volta nel vedere il suo ospite così commosso nel parlare di sua figlia:

“Dai Teo…Lasciati andare…Dai…Eh…E’ una cosa meravigliosa…Stai parlando di tua figlia…”

L’ospite di Verissimo ha poi chiesto alla conduttrice di avere due minuti per riprendersi: “Di Julia non ce la faccio…” E la Toffanin, che domani intervisterà Eliana Michelazzo, glieli ha concessi: “Va bene…Prego…” L’ospite è però rimasto spiazzato perchè mai avrebbe pensato che avrebbe accettato la sua richiesta: “No, dai…Che parac**a…Dammi due minuti e poi parliamo di Julia, va bene? Guarda che fragilità che ho…”

L’ospite di Silvia Toffanin torna a parlare della sua ex: “Se abbiamo un bel rapporto? Parola grossa”

La conduttrice di Verissimo ha poi chiesto a Teo Mammucari se è rimasto in buoni rapporti con la sua ex compagna Thais Souza Wiggers, la quale anni fa è stata la velina di Striscia la notizia. E quest’ultimo ha subito voluto precisare di non essere ipocrita, precisando che se ci si separa un motivo c’è:

“Abbiamo un rapporto da genitori…A volte ci vediamo insieme per la bambina…Non è stato facile…Non siamo mai stati uniti…Rapporto nato per gioco…”

L’ospite ha poi confessato che il loro rapporto è senza ombra di dubbio sano, ma certo non buono: “Se fosse stato un bel rapporto non ci saremmo neppure separati no? Non voglio essere ipocrita…”