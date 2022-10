Can Yaman, l’incredibile racconto di Simona Cavallari: “È stato complicato”

Simona Cavallari a Verissimo sul collega ammette: “È veramente un fenomeno”

Intensa ed emozionante intervista è quella che l’attrice ha rilasciato oggi nel popolare programma di Canale5. Ma oltre ad aver ripercorso la sua carriera e aver raccontato la sua vita, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di mamma, Simona ha anche parlato della nuova fiction attualmente in onda. L’attrice è infatti tra le protagoniste di Viola come il mare ed ha condiviso il set anche con Can Yaman, attore amatissimo. “Non lo conoscevo” ha ammesso la Cavallari che poi, quando si è saputa la sua presenza insieme all’attore, è stata letteralmente inondata di messaggi dalle innumerevoli fan dell’attore da tutto il mondo. “È veramente un fenomeno” ha detto l’attrice. Poi però ha anche raccontato le difficoltà nate a Palermo durante le riprese dicendo:

“I primi giorni a Palermo era anche complicato girare con lui”.

L’attrice racconta il suo nuovo ruolo nella fiction con Can Yaman: “Mi diverto a fare la cattiva”

Nella serie tv Viola come il mare l’attrice interpreta Claudia, la direttrice del giornale web in cui lavora la protagonista Viola Vitale (Francesca Chillemi). Fin da subito questo personaggio è apparso come rigido, severo e diffidente. A tal proposito Simona Cavallari ha vissuto dei pregiudizi che in qualche modo riversa su Viola. Tuttavia, come ha anticipato oggi a Verissimo, nel corso delle puntate si addolcirà proprio grazie a Viola. Inoltre l’attrice ha spiegato che il suo personaggio ha in qualche modo chiuso ai sentimenti per farsi spazio nel lavoro come donna in un mondo maschilista. Su questo ruolo, dopo tante eroine buone, ha poi aggiunto sorridendo:

“Mi diverto a fare la cattiva, per una volta posso trattare male qualcuno”.

Simona Cavallari e l’elogio per la conduttrice: “Hai un grande pregio”

In attesa di scoprire cosa succederà nella 5 puntata di Viola come il mare l’attrice ha rivelato altri retroscena. Ad esempio ha scoperto che esistono tantissime fanpage dedicate a Can Yaman e che soprattutto in Sud America “sono pazze di lui”. Poi, prima di lasciare lo studio, Silvia Toffanin ha voluto fare i complimenti all’attrice per la sua sincerità ed ha detto che spera faccia tante altre fiction per riaverla ancora ospite. La Cavallari ha dunque rivelato cos’ha detto a suo figlio sulla Toffanin prima dell’intervista: