Viola come il mare, confessione di Simona Cavallari: “Ho subito pregiudizi”

L’attrice di Claudia della fiction di Canale5: “Ho subito pregiudizi nel mondo del cinema”

Stasera andrà in onda la quarta puntata di Viola come il mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi che sta riscuotendo un buon successo su Canale5 ma al di sotto delle aspettative. L’atmosfera tra la giornalista di cronaca nera Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir si sta facendo sempre più calda: scoppierà l’amore? Viola scrive per il giornale online “Sicilia Web News”. La direttrice Claudia Foresi non la vede di buon occhio. All’inizio ha dei pregiudizi nei confronti della nuova assunta e la ritiene abbastanza frivola tanto da continuare a chiamarla Miss Italia. Simona Cavallari ha fatto una confessione al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Mi è capitato di subire pregiudizi nel mondo del cinema, ancora piuttosto restìo ad accettare colleghi che provengono dalla tv”.

Ha però un bel ricordo dell’attrice Marthe Keller, un’attrice hollywoodiana molto generosa e umile sul set.

Viola come il mare, Simona Cavallari: “Mi sono trovata benissimo con Francesca Chillemi”

Nella fiction di Canale 5 Viola e Claudia non hanno un bel rapporto. Nella realtà, invece, Simona Cavallari dice:

“Nel mio lavoro spesso sono gli uomini a fare le premiedonne. Sia con Francesca Chillemi che con Giulia Michelini, con cui ho lavorato in Squadra antimafia, mi sono trovata benissimo”.

L’attrice invece non può esprimere nessun parere su Can Yaman perché non si sono incrociati sul set (l’attore ha festeggiato un grande traguardo di Viola come il mare). Mentre Claudia è una donna dura e tutta d’un pezzo, Simona Cavallari è molto diversa. Dice di essere istintiva, a volte incontra persone che le sembra di conoscere da una vita e con altre, invece, non riesce a stabilire un feeling.

Simona Cavallari fa una confessione intima: “Mi sono colpevolizzata dopo le separazioni”

L’attrice di Viola come il mare ora è serena con il suo nuovo compagno e cerca di prendere la vita con più leggerezza ma, ammette, “mi sono colpevolizzata dopo le separazioni dai padri dei miei figli”. L’appuntamento con Viola come il mare è per stasera alle 21:30 circa su Canale 5 (Qui le anticipazioni della quarta puntata).