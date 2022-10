Viola come il mare, anticipazioni 5 puntata: Francesco Demir in trappola

Francesco Demir ingannato da Farah: una verità shock

Si avvia verso la conclusione la fiction di Canale5, targata Lux Vide, che vede Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti tra le vie di Palermo tra indagini e problemi di cuore. La prossima settimana, e precisamente venerdì 28 ottobre, andrà in onda il penultimo appuntamento: cosa succederà? Stando alle anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare il protagonista della serie tv vivrà un momento molto difficile. Da una parte, infatti, dovrà fare i conti con la delusione per il tradimento e l’inganno che Farah continua a riservargli. Dall’altro l’Ispettore Capo scoprirà delle novità importanti sulla delicata indagine sul traffico di esseri umani. In particolare un’intuizione di Demir porterà a galla un’inquietante verità che metterà tutto in discussione.

Le anticipazioni della quinta e penultima puntata di Viola come il mare di venerdì 28 ottobre

Se da una parte Viola e Francesco Demir saranno sempre più lontani sul fronte sentimentale dall’altro dovranno continuare a collaborare insieme per motivi di lavoro. In particolare saranno due i nuovi casi di cui la giornalista e l’Ispettore Capo dovranno occuparsi. Il primo riguarderà una giovane atleta avvelenata, mentre il secondo la morte inspiegabile e misteriosa di un imprenditore. Come sempre i due riusciranno a risolvere i casi e a trovare i rispettivi colpevoli delle due vittime. Intanto Viola otterrà sempre di più la fiducia di Claudia (Simona Cavallari) che ha vissuto pregiudizi e che prenderà sempre di più a benvolere la giovane giornalista.

La protagonista in dubbio con il fidanzato: scatta la proposta della convivenza

Se Francesco Demir dovrà fare i conti con le ferite provocate da Farah, e con la delusione che non riesce a superare per essersi fidato della persona sbagliata, Viola proseguirà a gonfie vele la sua storia con Raniero Sammartano. Tuttavia, stando alle anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare, la relazione si troverà ad un punto di svolta importante. Infatti Raniero chiederà alla giornalista di andare a vivere insieme: la ragazza accetterà la convivenza? Infine Viola continuerà la sua indagine alla ricerca del padre e Tamara si rivelerà fondamentale per aiutarla a rintracciare l’uomo che sembra essere proprio il papà della ragazza.