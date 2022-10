Sopravvissuti, trama seconda puntata 10 ottobre: una pericolosa ossessione

Anticipazioni fiction Rai1 del 10 ottobre: nascono le prime tensioni tra i superstiti

Stasera è andata in onda la prima puntata di Sopravvissuti, una coproduzione tra la Rai, la Zdf tedesca e la francese France Television. Il progetto è firmato da un gruppo di allievi del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction. Protagonista il Re Mida della fiction italiana: Lino Guanciale. Al centro della trama una traversata benefica con la barca a vela Arianna costruita dai Cantieri Leone. La barca si chiama così in onore della figlia dell’armatore scomparsa per un tumore. Arianna era molto amica di Luca Giuliani (Lino Guanciale), ingegnere della Leone e skipper di grande esperienza. A bordo ci sono 12 persone. Tutto procede per il meglio fino a quando l’imbarcazione scompare dai radar a causa di una tempesta. Dopo un anno il miracolo: viene ritrovato il relitto della barca con 6 superstiti a bordo di cui non si conosce ancora l’identità.

Sopravvissuti, trama seconda puntata: Nino fa i conti con i mostri del passato

Il ritrovamento di 6 supertiti a bordo dell’Arianna è per tutti un mistero inspiegabile. I naufraghi cercano di tornare alla normalità ma nulla più è come prima. Luca deve ricostruire il suo rapporto con la moglie e le figlie. Anita soffoca Marta con le sue attenzioni. Le anticipazioni della seconda puntata di Sopravvissuti rivelano che nel primo episodio intitolato “Alla deriva” continua il salto temporale tra il momento del naufragio e il presente. Dopo la tempesta i superstiti devono riparare una falla. Nascono le prime tensioni e i primi scontri. Nel presente Lea rivede sua sorella Adele. Nino continua ad essere ossessionato dai fantasmi del passato. Luca cerca di aiutarlo.

Nuovi colpi di scena in arrivo nella seconda puntata di Sopravvissuti: la nuova arrivata

Nel secondo episodio della puntata del 10 ottobre della fiction intitolato “Stranieri” i naufraghi salvano una donna che dice di non ricordare nulla di quello che le è successo. Nel presente Anita, convinta che i sopravvissuti nascondano qualcosa (Guanciale ha anticipato che si nasconde qualcosa di tremendo) è a un passo dalla sospensione. L’appuntamento con la seconda puntata di Sopravvissuti è per lunedì 10 ottobre in prima serata su Rai1.