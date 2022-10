Sopravvissuti, anticipazioni del 17 ottobre: Luca sconvolto da un nuovo dramma

Anticipazioni fiction Rai1, terza puntata: i naufraghi nascondono un terribile segreto

Stasera è andata in onda la seconda puntata di Sopravvissuti, la fiction in 6 puntate con Lino Guanciale diretta da Carmine Elia. Il naufragio della barca a vela Arianna e il ritrovamento del relitto dopo un anno con 7 sopravvissuti a bordo ha sconvolto la vita di tante famiglie. Pensando che Luca fosse morto, la moglie Silvye e il suo miglior amico Stefano hanno intrecciato una relazione scoperta dalla figlia maggiore di Giuliani. Anita, disperata per la morte del figlio Gabriele, ha iniziato a sospettare dei sopravvissuti, compresa la nuora tornata a casa sana e salva: è certa che si siano messi d’accordo sulla versione da fornire alla polizia. Hanno detto tutti la stessa cosa: gli altri 5 sono morti durante il naufragio. Ma i telespettatori sanno che non è vero: finita la tempesta erano tutti vivi tranne il fratello di Lara caduto in mare mentre cercava di aiutare gli altri. Cos’è successo su quella maledetta nave?

Sopravvissuti, trama terza puntata: Luca non vuole rinunciare alla sua famiglia

Il regista della serie, Carmine Elia, ha svelato che le menzogne dei naufraghi nascondono una terribile verità. Nella puntata andata in onda stasera, nel continuo salto temporale tra il momento del naufragio e il presente, i sopravvissuti sono stati costretti a riparare una falla e hanno accolto sul relitto dell’Arianna una donna tedesca. Nel presente Luca ha cercato di aiutare Nino a liberarsi dei fantasmi del passato. Le anticipazioni della terza puntata di Sopravvissuti rivelano che nel primo episodio intitolato “Segreti” Luca, dopo aver scoperto che Silvye e Stefano hanno una relazione, decide di lottare per la sua famiglia. Anita inizia a pensare che la sua sia solo un’ossessione e che i superstiti siano innocenti. Sulla nave c’è il pericolo di un contagio.

Anticipazioni fiction Rai1 con Lino Guanciale del 17 ottobre: un doloroso ricordo

Nel secondo episodio di Sopravvissuti intitolato “Il cerchio si chiude” il relitto dell’Arianna torna a Genova facendo riaffiorare nei superstiti dolorosi ricordi. Silvye decide di salire sulla nave e finalmente capisce che Luca e gli altri hanno passato l’inferno su quella barca. L’appuntamento con la terza puntata della fiction di Rai1 è per il 17 ottobre.