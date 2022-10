Soppresso Storie Italiane: Eleonora Daniele oggi non è potuta andare in onda

Storie Italiane, saltata la puntata prevista per oggi: al suo posto un’edizione speciale del TG1

Non è andato in onda oggi il programma condotto da Eleonora Daniele, per via di una modifica dell’ultimo minuto della programmazione del primo canale della Rai, che ha visto una lunga edizione speciale del telegiornale aggiornare i telespettatori sulla formazione del nuovo Governo, un po’ com’è successo anche ieri, quando la Daniele si è trovata continuamente interrotta dalle ‘incursioni’ del TG1 durante la sua trasmissione. E’ andata diversamente nel pomeriggio, quando Alberto Matano ha invece dovuto rinunciare del tutto alla sua diretta. Le modifiche alla programmazione del mattino di oggi hanno visto, inoltre, Unomattina prolungarsi di circa 20 minuti rispetto alla tradizionale durata, terminando attorno alle 10.15, dando poi la linea, appunto, allo speciale TG1.

Eleonora Daniele: oggi diretta cancellata per lo speciale TG1, l’altro ieri record d’ascolti

Al di là della puntata soppressa oggi, segnaliamo che due giorni fa Storie Italiane ha ottenuto uno dei migliori risultati della stagione, con una puntata in gran parte dedicata alla morte di Franco Gatti: ci riferiamo all’appuntamento andato in onda mercoledì 19, che è stato seguito, come apprendiamo da un articolo pubblicato su TvBlog, nella prima parte da 819mila telespettatori con uno share volato al 22.25% e nella seconda parte da 765mila spettatori con una media di share del 17.39%. Proprio Eleonora, peraltro, nella mattinata di martedì è stata la prima su Rai1 ad annunciare in diretta la morte del cantante.

Nessun altro cambiamento oggi nella programmazione di Rai1: E’ sempre mezzogiorno in onda nell’orario tradizionale

Tornando alla modifica del palinsesto di oggi che, come già detto, ha visto Unomattina allungato di circa 20 minuti e Storie Italiane cancellato, segnaliamo che nelle prossime ore tutto dovrebbe essere regolare, salvo cambiamenti dell’ultima ora, con E’ sempre mezzogiorno normalmente in onda alle 11.55 e La vita in diretta che tornerà in video dopo la puntata saltata ieri pomeriggio.