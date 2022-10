Striscia la notizia, Alessandro Siani stroncato da una fan: “Cambio canale”

Il conduttore non è particolarmente piaciuto a una fan del programma

La nuova edizione di Striscia la notizia è iniziata poco più di una settimana fa, ovvero martedì 27 settembre, con la coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero, con quest’ultimo che dopo poche puntate è stato sostituito da Vanessa Incontrada. Una fedele fan del programma, come apparso sul settimanale Nuovo, ha elogiato l’attore torinese, definendolo bellissimo, bravo e simpatico, ma riservando parole al vetriolo nei confronti di Siani, dicendo che non la fa per niente ridere e criticando il fatto che il comico possa fare apposta a parlare napoletano per farsi apprezzare dal pubblico del Sud, concludendo con un pesante “Mi viene voglia di cambiare canale”. Parole molto dure contro il comico che invece di solito è molto apprezzato dal pubblico per la sua schiettezza e sincerità.

Un famoso conduttore risponde alla fan: “Non sono d’accordo con il suo punto di vista”

A quel punto è arrivata la risposta di Maurizio Costanzo alla fan sul settimanale Nuovo il quale, dopo aver criticato Gabriel Garko qualche settimana fa, ha invece riservato parole al miele per Siani e Argentero sperando in una loro possibile riunione in futuro: “A me la loro coppia è piaciuta moltissimo. Argentero è stato a suo agio e la sua personalità è stata in perfetto equilibrio con l’esuberanza del comico. La parlata napoletana di Siani è voluta, fa parte del suo personaggio e lui ha avuto successo in carriera anche per questo”. Dunque il marito di Maria De Filippi ci ha tenuto a difendere il comico campano dalle aspre critiche di Rita, la fan trentina che non ha per nulla apprezzato la conduzione dell’attore.

Le coppie ufficializzate di Striscia la notizia per la stagione 2022-2023

Di recente sono state ufficializzate tutte le coppie del programma satirico e di denuncia più popolare della tv che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Oltre ai conduttori che sono attualmente al timone, il programma prevede anche coppie degli ultimi anni e coppie storiche: Roberto Lipari e Sergio Friscia dal 24 ottobre al 10 dicembre, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dal 12 dicembre all’11 febbraio, di nuovo Lipari e Friscia dal 13 febbraio all’11 marzo, Gerry Scotti e Francesca Manzini dal 13 marzo all’1 aprile e infine a chiudere questa stagione Gerry Scotti e Michelle Hunziker dal 3 aprile al 10 giugno.