Striscia la notizia, nuovo tapiro per Belen: ha litigato con un collega?

Belen Rodriguez attapirata! Il chiarimento al tg satirico: “Nella vita si discute anche con i colleghi”

Andrà in onda tra poche ore una nuova puntata di Striscia la notizia, come sempre intorno alle 20:30 su Canale5. E proprio nella puntata di oggi, giovedì 13 ottobre, il re dei tapiri Valerio Staffelli entrerà nuovamente in missione. L’inviato del tg satirico ne consegnerà uno a Belen. Il motivo? La showgirl argentina qualche giorno fa aveva pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram che a molti è sembrato per l’ex compagno Antonino Spinalbese. Intercettata però dai microfoni della trasmissione, come si vedrà stasera, la conduttrice smentirà tale voce. Come anticipato dal sito ufficiale del programma la Rodriguez dirà:

“Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi”.

La showgirl segna un record a Striscia la notizia: è tra le prime in classifica

Il nuovo tapiro di Belen Rodriguez, ricevuto dopo lo sfogo social, fa segnare un bel record alla showgirl argentina. Infatti per lei si tratta del 31esimo tapiro! Dal 2008 ad oggi la conduttrice ha collezionato diverse statuette, simbolo per eccellenza del tg satirico, e ad oggi è in cima alla classifica dei più attapirati. In attesa di vedere stasera il servizio completo Belen sul destinatario del suo sfogo dirà:

“Lui mi ha detto di prendere lezioni d’italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto”.

Chi è il misterioso cantante che ha fatto arrabbiare la conduttrice?

Belen Rodriguez e lo sfogo incriminato: riassunto delle puntate precedenti

Per chi non avesse seguito la polemica nata negli ultimi giorni riavvolgiamo il nastro. Non è la prima volta che la showgirl argentina si ritrova al centro di polemiche visto che ormai appena apre bocca succede il finimondo tra gossip e interpretazioni varie. In particolare l’ultimo sfogo avuto da Belen sui social, e per il quale riceverà il tapiro da Striscia la notizia, diceva:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle lezioni lessicali, così mi è stato detto. Ma il vaff****** (che si capisce molto facilmente) quando le cose qualcuno le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro”.

Lo sfogo continua poi dando la buonanotte alle persone che con il dialogo cercano di costruire e non di distruggere.