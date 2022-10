Imbarazzo a Tale e Quale Show: “Orrendi! Pagina tra le più brutte della tv”

Cristiano Malgioglio boccia la coppia Paolantoni-Cirilli: “Ragazzi, siete orrendi”

E’ stata forse l’esibizione più divertente, che ha fatto letteralmente piegare in due dalle risate i telespettatori di Tale e Quale Show quella fatta nella puntata andata in onda questa sera, venerdì 21 ottobre 2022, da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che si sono calati nei panni di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt, interpretando ‘Caramello’, tormentone dell’estate di quest’anno.

E’ stata una delle pagine più brutte della televisione. Siete stati orrendi

ha commentato un polemico Malgioglio, tra le risate generali della giuria, di Carlo Conti, degli altri concorrenti e degli spettatori presenti in studio.

“Aggettivo terribile che non posso usare”, Malgioglio contro l’imitazione di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt

“Ho un aggettivo terribile ma non lo posso dire” ha aggiunto subito dopo Cristiano, continuando: “Sono veramente sconvolto”. Risate, invece, per Loretta Goggi che, fissando la telecamera, si è rivolta alla vera Elettra Lamborghini dicendole: “Abbi pazienza, però almeno ti sarai divertita con questa imitazione. Noi siamo rimasti tutti coinvolti”. E proprio la vera Elettra ha inviato un messaggio sui social in tempo reale, che Carlo Conti ha fatto trasmettere: nel videomessaggio in questione la cantante si è rivolta a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni dicendo loro “La prossima canzone la faremo insieme, diventeremo i Lamborghinis”.

Cristiano Malgioglio affonda i concorrenti di Tale e Quale Show: “Vado via con l’ansia”

“Ogni venerdì vengo qui con l’allegria ma poi vado via con l’ansia” ha concluso Malgioglio, sempre commentando l’imitazione di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini fatta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, in una serata iniziata con una gaffe del conduttore.