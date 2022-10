Tempesta d’amore, svolta choc per un personaggio: c’entra una donna del passato

Anticipazioni tedesche soap opera: un personaggio pronto a vendicarsi di Christoph

Bisognerà attendere ancora molte puntate prima vedere andar via Ariane Kalenberg da Tempesta d’amore. La perfida dark lady della soap opera di Rete4, nelle prossime puntate in onda in Italia verrà smascherata e finirà i suoi giorni in carcere. Prima di dire addio ai suoi sogni di gloria però riuscirà a mettere a segno un altro colpo: cederà le sue quote del Furstenhof a una vecchia conoscenza di Saalfeld. Proprio così, la cattiva della telenovela venderà tutto ad Alexandra Schwarzbach, il primo vero amore dell’albergatore. Peccato che la loro storia si sia interrotta nel peggiore dei modi: Saalfeld aveva infatti lasciato in tronco la ragazza, senza spiegazioni, per accettare un matrimonio d’interesse. A distanza di anni la bella Alexandra sarà pronta a vendicarsi dell’ex. Peccato però che il destino scriverà un’altra storia per lei.



Tempesta d’amore anticipazioni: Alexandra Schwarzbach abbandona i suoi propositi di vendetta

Le anticipazioni tedesche della soap opera svelano che basterà poco ai due ex per ritrovare la sintonia di un tempo. Presto la nuova azionista del Furstenhof si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per il suo amore di gioventù e abbandonerà ogni anelito di vendetta. Scoprirà di essere ricambiata, ma soffocherà i suoi sentimenti per rispetto del marito Markus, ex migliore amico di Christoph, e dell’amata figlia Eleni. Quando però il consorte arriverà a Bichlheim capirà subito che tra la moglie e l’ex amico si è riaccesa la fiamma della passione e farà di tutto per spegnerla. Furioso per aver scoperto che la moglie ha fornito una falsa testimonianza per scoprire l’ex, le farà una proposta inaspettata.

Alexandra Schwarzbach lascia il marito: in arrivo un lieto fine per Christoph nella nuove puntate?

Gli spoiler di Tempesta d’amore svelano che Markus chiederà alla moglie di rinnovare le loro promesse matrimoniali. Un gesto romantico che farà però aprire gli occhi alla donna che penserà soltanto a Saalfeld. L’amica di Ariane non riuscirà a scrivere nemmeno una riga per descrivere il rapporto con Markus e a quel punto prenderà una decisione choc: lascerà il marito. In questo modo potrà vivere la storia con l’albergatore senza più sensi di colpa. Ci sarà veramente il lieto fine per loro? Le anticipazioni della telenovela svelano che non mancheranno gli ostacoli per la coppia che potrebbe veder sfumato l’happy end e intanto nelle nuove puntate un dramma inaspettato sconvolgerà tutti.