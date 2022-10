Terra Amara sostituirà Una Vita, è ufficiale: ecco quando torna in onda

Una Vita chiude: ecco quando verrà trasmessa l’ultima puntata e il finale di stagione

La storica soap spagnola è pronta a salutare il numeroso pubblico di Canale5 che giornalmente, da ormai tantissimo tempo, l’ha seguita con grande piacere. La soap fino ad oggi ha coperto lo spazio del palinsesto che ricopre la fascia del pranzo, la più strategica per quanto riguarda gli ascolti, come dimostrano anche Beautiful e Uomini e Donne. Cosa andrà in onda dunque al posto della soap che è ormai in chiusura? Come riporta DavideMaggio.it, e come anticipato già alla fine dell’estate, sarà Terra Amara l’erede che Mediaset ha deciso di schierare. Ma quando andrà in onda dunque l’ultima puntata della soap spagnola? Il tanto atteso finale, che in Spagna è già andato in onda, verrà trasmesso sabato 12 novembre dopo ben 7 anni.

Quando torna in onda Terra Amara? La data fissata è quella del 14 novembre

I fan della soap turca, che avevano mal digerito l’interruzione avvenuta a settembre, possono trarre un sospiro di sollievo: la serie sta per tornare in onda. In particolare il ritorno è fissato per lunedì 14 novembre ma a cambiare saranno invece gli orari. La soap non coprirà più, a differenza dell’estate, la fascia precedente Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso, benché quella che fino ad oggi è stata coperta dalla soap spagnola Una Vita. Molto probabilmente, inoltre, un’altra novità riguarderà il giorno in più di messa in onda: non più solo dal lunedì al venerdì ma anche il sabato esattamente come accadeva con la soap spagnola.

La soap turca prenderà il posto di Una Vita

Dopo aver preso una decisione clamorosa su Terra Amara Canale5 è pronto a rimettere in pista l’amatissima soap turca. Trasmessa per la prima volta quest’estate la soap ha subito conquistato il pubblico Mediaset con ottimi ascolti che, con i vari cambi di orario decisi dalla rete, ha addirittura visto aumentare il numero del pubblico che seguiva le puntate raggiungendo fino al 25% di share. Da qui la decisione della rete di preservarla per farla diventare un appuntamento fisso e lungo nel tempo così come accaduto con la soap spagnola adesso in chiusura.