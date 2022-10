Tumore Carolyn Smith: “Nuovi accertamenti, spero di non rifare la chemio”

La giurata di Ballando con le stelle torna a parlare della sua malattia: “Devo fare degli accertamenti”

La vediamo ogni sabato sera più grintosa che mai nella giuria di Ballando Carolyn Smith, che in un’intervista rilasciata per il numero del settimanale Nuovo uscito in tutte le edicole oggi ha parlato, tra le altre cose, del tumore contro il quale ha combattuto negli ultimi anni:

Non me la sento ancora di dire che è finalmente tutto finito, perchè ci sono dei punti interrogativi all’orizzonte

ha dichiarato, spiegando di dover fare a breve nuovi accertamenti e augurandosi di non dover riprendere la chemioterapia dopo i controlli in questione. “L’8 novembre farò un’ecografia per capire meglio la situazione” ha asserito.

Carolyn Smith: “La terapia migliore contro i cattivi pensieri è il lavoro”

“Per me la miglior terapia per scacciare i cattivi pensieri è quella di buttarmi anima e corpo nel lavoro” ha dichiarato inoltre la giurata di Ballando con le stelle nell’intervista rilasciata ai microfoni della rivista citata nel paragrafo precedente, rivelando di avere da poco tolto il port, ossia un piccolo dispositivo che per quattro anni e mezzo le ha somministrato giorno dopo giorno i farmaci necessari per curare la malattia. Sul cancro ha detto inoltre

La tac che ho fatto ad agosto ha rilevato due macchie sospette: se si fossero illuminate di verde sarebbero state un tumore garantito, ma fortunatamente si sono illuminate di rosso.

“Dopo i prossimi controlli dovrò prendermi cura del mio fegato, affaticato da tutti i farmaci che ho assunto negli ultimi sette anni” ha dichiarato successivamente.

“Dei concorrenti di Ballando mi incuriosisce il lato umano”, la rivelazione della giurata

Parlando, invece, del suo ruolo di giurata nel programma condotto da Milly Carlucci, Carolyn Smith non ha nascosto di essere molto incuriosita dal lato umano dei concorrenti, ammettendo di voler scoprire chi sono stati prima di diventare famosi personaggi come Gabriel Garko e Paola Barale (quest’ultima sabato sera è stata gelata da una sua domanda a bruciapelo).