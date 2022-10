Tv Talk, ospiti del 15 ottobre: arrivano Carlo Conti e tanti altri

Carlo Conti ospite di Massimo Bernardini: anticipazioni puntata del 15 ottobre

Domani, puntuale come sempre a partire dalle 15.00, andrà in onda una nuova puntata del programma di analisi televisiva di Rai3. E dalle anticipazioni sugli ospiti di Tv Talk del 15 ottobre, si scopre che ci sarà un ricco parterre di personaggi. Si inizia con Carlo Conti, volto noto e popolare di Rai1 che non ha bisogno di molte presentazioni che da venerdì 30 settembre è ritornato in onda con la nuova edizione di Tale e Quale Show, in cui 11 concorrenti ogni settimana si cimenteranno con altrettante esibizioni di artisti italiani ed internazionali. Il conduttore toscano non parlare solo del suo programma e della sua lunga carriera ma risponderà anche alla cosiddetta ‘domanda social’ ovvero la domanda rivoltagli attraverso twitter o facebook. L’elenco degli ospiti di puntata del talk continua con Monica Maggioni direttrice del TG1.

Tv Talk, tutti gli ospiti della prossima puntata: da Fabio Canino a Valentina Carnelutti

Ospiti della puntata del 15 ottobre del talk di Massimo Bernardini saranno anche l’attrice Valentina Carnelutti e Fabio Canino. La prima presenterà la nuova serie che la vede protagonista dal titolo 5 minuti prima ma è nota soprattutto per aver recitato in molte fiction Mediaset come R.I.S Delitti Imperfetti, Squadra Antimafia e Rosy Abate-La serie. Il secondo, invece, è noto per essere da diverse edizioni giurato di Ballando con le stelle ed ovviamente parlerà del programma rivelando magari aneddoti e retroscena su concorrenti, gli altri giurati ed i duri scontri che hanno animato la prima puntata. E poi ancora l’elenco dei protagonisti continua con il giornalista e conduttore Riccardo Iacona ed il grande attore attivo sin dal 1960 Umberto Orsini ed il giovanissimo attore di Prisma Mattia Carrano. Opinionisti, invece, saranno Claudia Rossi, Riccardo Bocca, Maria Volpe e Guia Soncini.

Anticipazioni puntata del 15 ottobre del talk di Massimo Bernardini: argomenti trattati

Rivelati tutti gli ospiti di Tv Talk per la puntata di domani, vediamo meglio quali saranno gli argomenti trattati. Innanzitutto, ovviamente considerando la presenza di Carlo Conti e Fabio Canino, si parlerà di Tale e Quale Show e Ballando con le stelle, non mancheranno i commenti anche agli altri programmi Rai e Mediaset ed infine verrà ricordata ‘la signora in giallo’ Angela Lansbury scomparsa nei giorni scorsi.