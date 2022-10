Una Vita, spoiler ultime puntate: lieto fine a sorpresa per due protagonisti

Finale Una Vita: Dori prende una decisione importante che spiazza Felipe

Nelle puntate italiane della soap opera spagnola tra l’avvocato di Acacias 38 e la sua infermiera è sceso il gelo. L’Alvarez Hermoso infatti ha scoperto che lo scopo del ragazza era studiarlo per poter scrivere la sua tesi, inviarla a Ginevra e proseguire i suoi studi. Nei nuovi episodi della soap opera l’uomo di sentirà una cavia e proverà di nuovo sulla sua pelle il sapore del tradimento. Questo lo allontanerà dall’infermiera, nonostante i sentimenti provati. Ebbene, le anticipazioni spagnole della telenovela a svelano che presto tutto cambierà per la coppia. Dori infatti, che all’inizio aveva usato il suo paziente, finirà per provare dei reali sentimenti d’amore per lui e, quando l’avvocato recupererà pienamente tutte le sue funzioni, prenderà una decisione choc. Lascerà gli studi e non consegnerà la sua tesi, pronta per iniziare una nuova vita altrove, lontana da Calle Acacias.



Anticipazioni ultimi episodi telenovela Canale5: un personaggio ha un ripensamento

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che Dori consegnerà a Felipe la sua tesi e gli comunicherà, con questo gesto, di non essere intenzionata a pubblicarla. Inizialmente impassibile di fronte alla rinuncia della donna che ama, l’avvocato sembrerà non reagire nemmeno di fronte alla scelta di quest’ultima di lasciare il paese e fare un salto nel vuoto, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Nel finale di stagione della telenovela, l’Alvarez Hermoso riuscirà finalmente a passare sopra l’orgoglio e scriverà una lettera a Dori per incontrarla. A quel punto le restituirà la tesi e la spingerà a pubblicarla e a non rinunciare ai suoi sogni. Cercherà di spronarla a proseguire gli studi.

Ultima puntata Una Vita: scatta un bacio appassionato tra due protagonisti

Nelle ultime puntate della telenovela spagnola, Dori inizialmente non accetterà la proposta di Felipe, alla fine però i sentimenti prenderanno il sopravvento e i due si lasceranno travolgere dalla passione. L’Alvarez Hermoso bacerà la sua amata e, dopo tanti patimenti, arriverà finalmente il lieto fine per lui. Intanto nelle ultime puntate della soap opera si scoprirà che un personaggio in passato è stato macchiato dal disonore. Riuscirà a riabilitare la sua posizione?