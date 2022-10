Una Vita, finale choc per la famiglia Rubio: protagonista segnata dal disonore

Anticipazioni soap opera Canale5: un personaggio insospettabile nasconde un segreto

Nelle puntate italiane di Una Vita i telespettatori stanno assistendo all’avvicinamento tra Hortensia Rubio e Pascual Sacristan. Proprio negli episodi di questa settimana tra i due scatterà un bacio passionale e la sorella di Rosina sembrerà finalmente lasciarsi andare alle emozioni. Le anticipazioni spagnole però svelano che la donna continuerà a tenere lontano l’aitante spasimante, reprimendo i suoi sentimenti. Presto si scoprirà che la donna nutre un amore profondo nei confronti del suo corteggiatore, ma qualcosa la bloccherà. La sorella di Rosina infatti, che inizialmente darà la colpa alla figlia per motivare la sua scelta di restare sola, in realtà nasconde un terribile segreto che, se rivelato getterebbe il disonore sulla famiglia Rubio. Riuscirà la protagonista della telenovela di Canale5 a tenere nascosta la sua vergogna?



Una Vita, anticipazioni ultime puntate: svelato il segreto di Hortensia

Le anticipazioni della soap opera svelano che inizialmente Pascual Sacristan acconsentirà a tenere nascosta la relazione con la Rubio, ma un evento lo porterà ad uscire allo scoperto. La coppia verrà vista da Rosina in teneri atteggiamenti, a qual punto il cavaliere confesserà tutto e sottolineerà di essere innamorato della madre di Azucena. Tutto questo porterà a un dialogo tra le due sorelle che svelerà il motivo per cui la donna ha scelto di non rivelare la relazione con il suo spasimante. La sorella di Rosina racconterà nelle nuove puntate di essere rimasta incinta del suo fidanzato che poi è morto in guerra e non ha potuto sposarla. Per nascondere questa “vergogna” che grava sulla sua famiglia e tutelare la figlia, deciderà di non legarsi a nessuno per serbare il segreto.

Anticipazioni spagnole soap opera: Hortensia uscirà allo scoperto con Pascual Sacristan?

Le anticipazioni di Una Vita svelano però che per la Rubio ci saranno non poche sorprese nel finale della soap opera, che vedrà la resa dei conti per un personaggio. Difficilmente infatti il suo segreto rimarrà tale e presto l’amore avrà la meglio sulla vergogna. Ma come reagirà Azucena alle bugie della madre? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate della telenovela spagnola tutti i pomeriggi a patire dalle 14.00 su Canale5.