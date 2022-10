Unomattina in famiglia, problemi per Gianni Ippoliti: andata via la voce

L’ospite fisso di Unomattina in famiglia ha difficoltà a parlare: “Mi è rimasta poca voce”

Diretta non facile quella di oggi, sabato 22 ottobre 2022, per il programma del sabato e della domenica mattina di Rai1, dove uno dei volti storici, presente da tante edizioni con la sua rubrica rosa, ossia Gianni Ippoliti, ha avuto non poche difficoltà a parlare essendo afono. Peraltro, come spiegato dal padrone di casa Tiberio Timperi, la pagina della cronaca rosa oggi è stata anticipata all’inizio del programma, per via di un cambio di scaletta dovuto alla chiusura della trasmissione avvenuta già alle 9.00, per lasciare spazio ad una lunga diretta speciale del telegiornale dedicata al giuramento del nuovo Governo Meloni.

“Scusate”, Gianni Ippoliti in difficoltà per la voce bassa a Unomattina in famiglia

“Mi si è consumata la voce, me ne è rimasta poca” ha scherzato l’ospite fisso della trasmissione, aprendo quindi ufficialmente il suo spazio dicendo: “Facciamo una rassegna stampa di aggiornamento dei fatti più importanti”.

La facciamo breve oggi, mentre domani, se tornerà la voce, la faremo più lunga

ha ironizzato inoltre, mentre la regia ha inquadrato Ingrid Muccitelli che ha sorriso per la battuta. Gianni ha quindi parlato dello scandaloso, se così possiamo definirlo, fatto raccontato da tanti giornali nei giorni scorsi, ossia di due persone che per mesi si sono scambiate, usando dei nickname, messaggi intimi, senza vedersi in foto ovviamente, dandosi poi appuntamento e scoprendo di essere… madre e figlio! “Una cosa comica ma anche sgradevole” ha commentato Tiberio Timperi.

Palinsesto anomalo oggi su Rai1: Unomattina in famiglia chiuso con un’ora d’anticipo

Dopo la pagina rosa, spazio ad altre rubriche, anche di attualità, fino a quando Tiberio Timperi, chiudendo la trasmissione, ha ricordato la ragione per la quale oggi la puntata è stata diversa dalle altre finendo con largo anticipo, come suddetto a causa della diretta speciale del TG1 per seguire il giuramento del nuovo Governo, dando quindi appuntamento ai telespettatori per domani, con una puntata regolare.