Interrotto Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi: “Dobbiamo cedere la linea”

Chiuso prima oggi il programma del sabato e della domenica mattina di Rai1: ecco perchè

E’ stata una puntata particolare, più breve delle altre, quella di Unomattina in famiglia andata in onda oggi, sabato 22 ottobre 2022, dove il padrone di casa Tiberio Timperi, introducendo il primo spazio, ossia la rubrica della cronaca rosa di Gianni Ippoliti, ha spiegato ai telespettatori: “Oggi abbiamo un’impaginazione diversa perchè più tardi dobbiamo cedere la linea alla rete per l’insediamento del nuovo Governo”. E la diretta, infatti, è solo un’ora, terminando attorno alle 9.00, orario in cui, a differenza degli altri sabati, non è andata in onda Vira Carbone con il suo Buongiorno Benessere ma, come anticipato da Tiberio, uno speciale del TG1 intitolato “Il giuramento”, la cui messa in onda si è protratta per oltre due ore, fino alle 11.30 circa.

Tiberio Timperi e la copertina di oggi: “Dedicata al complesso Scampia”

Aprendo la puntata di oggi di Unomattina in famiglia, il conduttore ha invece parlato del complesso Scampìa, a Napoli, dove alcuni giorni fa c’è stata l’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023: “Sono attivi sedici corsi di laurea triennale per professioni sanitarie dell’Università Federico II di Napoli” ha affermato, mentre la regia ha mandato in onda una foto dell’edificio, sorto nel luogo dove nel 2003 è stata demolita l’ala H del noto edificio delle “Vele” di Scampìa. “E’ alto sette piani, ha anche due piani interrati e una copertura di vetro e di acciaio” ha detto invece Ingrid Muccitelli (che nei giorni scorsi si è raccontata rivelando cosa si aspetta da questa trasmissione), aggiungendo poi che il cuore dell’edificio è un giardino mediterraneo con al centro un ulivo, simbolo di pace.

Unomattina in famiglia: Tiberio Timperi chiude ricordando tutti i programmi della rete

“Siamo durati poco” ha invece scherzato a fine puntata Tiberio, salutando quindi i telespettatori di Unomattina in famiglia ai quali ha dato loro appuntamento per domani, non prima di ricordare tutti gli altri appuntamenti di questo fine settimana di Rai1, ossia Italia Si, Linea Verde, Domenica In e Da noi a ruota libera: per quest’ultimo programma ha citato ovviamente Francesca Fialdini, dalla quale nei giorni scorsi ha ricevuto gli auguri di compleanno sui social con un ricordo della conduzione de La vita in diretta fatta insieme alcune stagioni fa.