Unomattina, Massimiliano Ossini gioca a tennis con Eleonora Daniele: FOTO

Finale di trasmissione insolito a Unomattina: il conduttore ha sfidato a tennis la collega!

Si è chiusa in un modo alquanto particolare la puntata di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini, che nell’ultimo blocco ha parlato, con alcuni ospiti, dell’iniziativa Tennis&Friends. Chiuso lo spazio in questione, Massimiliano si è preparato per dare la linea al programma successivo, ossia Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, in onda dallo stesso studio, motivo per il quale ha fatto inquadrare la collega chiamandola davanti alle telecamere e sfidandola a sorpresa a tennis! “Sono più brava a giocare a padel” ha premesso ridendo Eleonora. Dopo la sfida lampo, la conduttrice di Storie Italiane ha detto scherzosamente: “Ho fatto goal! Ah ma non stavamo giocando a calcio?!”, facendo scoppiare a ridere sia Massimiliano che gli ospiti.

“Complimenti per tutto”, Eleonora Daniele e gli auguri al collega per la sua trasmissione

“Chi andrà in onda adesso?” ha poi chiesto sorridendo Eleonora a Massimiliano Ossini (che ieri ha aperto la diretta con una bellissima notizia), il quale a ceduto ufficialmente la linea a Storie Italiane, come avviene tutte le mattine poco prima delle 10.00. “Grazie e complimenti per tutto, Max” ha detto inoltre la Daniele al padrone di casa di Unomattina, il quale poco prima di sfidarla a tennis ha ironizzato con un suo ospite: “Eleonora non l’ho mai vista giocare ma vorrei comunque sfidarla perchè mi sta molto simpatica”.

Siamo una grande squadra, per questo vorrei giocare con Eleonora Daniele

ha detto inoltre Massimiliano. Dunque, prima della piccola sfida della quale abbiamo parlato nel paragrafo precedente, la Daniele ha ammesso: “A tennis me la cavo benissimo”, precisando poi, come già raccontato, di essere più brava a padel.

Unomattina torna lunedì, Massimiliano Ossini rivela: “Nel fine settimana andrò a raccogliere le olive”

Finita anche questa settimana di Unomattina, il conduttore (che in una puntata trasmessa qualche giorno fa ha lanciato un allarme legato alle specie aliene che invadono i nostri mari) ha salutato i telespettatori cedendo, come suddetto, lo studio e la linea alla collega Eleonora Daniele per Storie Italiane, alla quale ha svelato: “Questo weekend non andrò solo a giocare a tennis ma anche a raccogliere le olive. Ci rivedremo lunedì qui, di nuovo insieme”.