Unomattina, Sergio Múñiz annuncia una grande novità: “Sarà bellissima”

Unomattina, noto attore pronto per una sfida professionale: “Sarà uno spettacolo bellissimo”

L’attesa è quasi finita, il 25 ottobre a Mestre partirà il nuovo tour dello spettacolo teatrale Mamma mia! Protagonista del musical Sergio Múñiz che vestirà i panni di Enrique Luz, uno dei tre possibili padri della protagonista. L’attore è stato ospite questa mattina su Rai1 da Massimiliano Ossini e ha svelato alcuni dettagli sullo show, raccontando:

“Ci sarà da divertirsi. È uno spettacolo trasversale che piace a tutti. Le persone vengono più di una volta”.

L’attore ha poi proseguito sottolineando che il musical dura quasi tre ore, ma passano velocemente:

“Dà l’idea di estate, di mare e di allegria. È anche storia un po’ contorta, ma bellissima”.

In questi giorni stanno proseguendo le prove dello spettacolo. New entry nel cast, accanto all’attore spagnolo e a Luca Word, Clayton Norcross (noto per il ruolo di Thorne in Beautiful), che sostituisce Paolo Conticini.



Sergio Múñiz grato all’Isola dei Famosi: “Dopo il reality ho ricevuto molte offerte di lavoro”

Ha iniziato quasi per caso a recitare l’attore di Bilbao, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello. A Unomattina da Massimiliano Ossini, che ha parlato di un pericolo di recente, ha raccontato di aver seguito dei corsi di recitazione proprio perchè per girare gli spot serviva un po’ di dimestichezza con la professione, anche se le parti parlate erano poche. È stata poi la partecipazione al reality condotto da Simona Ventura su Rai2, nel 2004, che gli ha permesso di dedicarsi a pieno a questa passione. “Dopo il programma sono iniziate a piovere offerte di lavoro” ha raccontato, ammettendo poi:

“Ho visto che la recitazione mi piaceva e ho capito che il modo migliore per crescere era il teatro, e così sono finito al musical”.

Unomattina, attore ammette: “Nel mio lavoro è importante saper gestire le emozioni”

Felice e appagato, Sergio Múñiz ha raccontato che il teatro è oggi la sua più grande passione. “Insegna molto, anche a gestire le emozioni. Il nostro lavoro è provocare emozioni, crearle” ha raccontato l’artista in diretta su Rai1, che ha sottolineato poi:

“Noi viviamo di emozioni è importante saperle gestire e impararle”.

Felicemente sposato con Beatrice dal 2009, l’artista ha raccontato che riuscire a tenere vivo un matrimonio non è sempre facile e richiede impegno. È stato però proprio grazie alla moglie che ha scoperto la passione per lo yoga, che ha definito “uno strumento per migliorare se stessi”.