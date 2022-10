Uomini e Donne oggi, Maria De Filippi vince ancora: è amore per una coppia

Anticipazioni Uomini e Donne, scoppia l’amore: una coppia pronta ad andare via?

Nuovo appuntamento con il programma del day time di Canale5. Maria De Filippi tornerà in onda a partire dalle 14.45 per regalare emozioni al pubblico a casa. E queste emozioni avranno il nome di Pino e Marina. Oggi infatti i due protagonisti del segmento senior della trasmissione verranno chiamati a centro studio per raccontare come prosegue la loro conoscenza. A quanto pare infatti la coppia ha continuato a vedersi in queste settimane e le cose sarebbero andate piuttosto bene. Il cavaliere avrebbe finalmente trovato con la dama quella complicità che cercava in una donna. Insomma, questa volta Cupido sembrerebbe aver scoccato bene la sua freccia e non è escluso che presto la coppia possa lasciare il programma insieme. Un bel lieto fine per Pino che nelle scorse puntate aveva puntato Pinuccia dalla quale però aveva ricevuto solo delusioni.



Spoiler puntata 18 ottobre: Tina Cipollari contro Pinuccia, Maria De Filippi interviene

L’idillio trovato da Pino e Marina fornirà alla bionda opinionista il pretesto per prendersela con la dama di Vigevano. I toni si alzeranno molto presto e la protagonista del trono over si agiterà al punto da lasciare lo studio per riprendersi. Sarà la padrona di casa a calmare gli animi e cercare di riportare l’ordine in studio. La conduttrice però non perderà occasione per punzecchiare Riccardo Guarnieri che continuerà a lanciare segnali a Federica Aversano senza però avere il coraggio di passare nel trono classico per corteggiarla. L’ambiguità del cavaliere di Taranto solleverà non poche polemiche a Uomini e Donne oggi, scatenando i corteggiatori della bella partenopea, ex pretendente di Matteo Ranieri.

Anticipazioni puntata di oggi, corteggiatore di Federica Aversano insorge: lo scontro con Riccardo e Giuseppe

Corteggiata da diversi esponenti del parterre senior di Uomini e Donne, la bella partenopea sta proseguendo il suo percorso nel trono classico un passo alla volta, senza affrettare i tempi, a differenza di Federico Nicotera. A quanto pare Federico, uno dei suoi corteggiatori, non gradirà l’intromissione dei protagonisti del trono over e se la prenderà con Giuseppe e con l’ex di Ida Platano. Il ragazzo sottolineerà che lui non avrebbe mai corteggiato una donna molto più giovane. Come reagirà la tronista? Chiuderà le porte ai cavalieri del trono over?