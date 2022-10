Uomini e Donne oggi: Alessandro ci riprova con Ida Platano, Riccardo assente

Anticipazioni puntata 19 ottobre: Roberta Di Padua smaschera Alessandro Vicinanza

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di oggi di Uomini e Donne. I triangoli continueranno ad essere al centro del programma condotto da Maria De Filippi che punterà i riflettori ancora una volta su Ida Platano, il suo ex e la dama di Cassino. Sarà proprio quest’ultima a fare una rivelazione inaspettata, confessando che Alessandro a sua detta sarebbe ancora legato dell’ex. Inizialmente il cavaliere cercherà di difendersi sviando l’argomento, poi vuoterà il sacco e rincarerà la dose sottolineando di aver capito di essere innamorato della quarantenne. Una rivelazione che spiazzerà tutti, ma sembrerà non scalfire la diretta interessata. Ida infatti ammetterà di non credere alle parole del ragazzo. Nonostante ciò sembrerà pronta a dargli una seconda possibilità. L’esterna riuscirà a chiarire le idee ai due protagonisti del segmento senior della trasmissione?



Anticipazioni Uomini e Donne, cavaliere assente in studio: cosa è successo

Le anticipazioni della puntata del 19 ottobre svelano che in studio non ci sarà Riccardo Guarnieri. L’assenza del cavaliere di Taranto non passerà inosservata, ma non ci sarà nessun chiarimento in merito. Maria De Filippi non racconterà il motivo della mancata presenza del protagonista del trono over che, molto probabilmente, sarà legata a problemi personali del quarantenne. Al centro dell’attenzione però oggi finirà anche Gemma Galgani che nella scorsa puntata aveva iniziato a frequentare Roberto, cavaliere che, di fronte alla possibilità di darle l’esclusiva, aveva fatto dietrofront. Oggi in studio ci sarà un nuovo confronto per la coppia che in questi giorni ha continuato a sentirsi e vedersi.

Spoiler puntata di oggi: tra Gemma Galgani e Roberto spunta un terzo incomodo

Nonostante la frequentazione con la dama di Torino stia proseguendo nel migliore dei modi, oggi Maria De Filippi racconterà però che in settimana il nuovo cavaliere del trono over avrebbe sentito anche Silvia. La dama siederà al centro dello studio, accanto alla torinese, e non mancherà uno scambio di frecciatine tra le due. Insomma, una nuova doccia fredda per la protagonista di Uomini e Donne che continuerà ad essere al centro di un triangolo sentimentale. Riuscirà ad avere la meglio sulla rivale e a conquistare il cavaliere? Non resta che attendere.