Verissimo, la verità di Eliana Michelazzo: “Pamela Prati? Dette bugie”

Eliana Michelazzo commenta le parole di Pamela Prati: “Sono più vittima di lei”

Ebbene sì, sembra che il pubblico debba ascoltare di nuovo la storia su Pamela e Mark Caltagirone nonostante siano passati anni da quell’incommentabile vicenda. Attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, Pamela ha riaperto il vaso di pandora raccontando presunte verità circa il fatto che sia stata vittima di una truffa amorosa e che le avrebbero detto che Mark era un testimone di giustizia figlio di un boss. Oggi a Verissimo è venuta Eliana, una delle due ex agenti della Prati che dice di non aver mai saputo della falsità della vicenda e di aver creduto alla reale esistenza di Mark. Ed ha aggiunto:

“Sono abbastanza arrabbiata e delusa perché ancora dopo anni si dicono un sacco di bugie. Io mi ritengo più vittima di lei perché io l’ho sempre difesa”.

L’ospite di Verissimo smaschera Pamela Prati? “Nessuno le ha messo una pistola”

La vicenda intorno a pamela e Mark Caltagirone è davvero complicatissima e riuscire a sbrogliarla è quasi impossibile. A provarci è stata oggi Silvia Toffanin anche se non è stato affatto semplice nemmeno per lei. E mentre Pamela potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare la sua ex agente Eliana Michelazzo ha rivelato nuovi dettagli sulla vicenda. In particolare secondo Eliana è possibile che Pamela inizialmente non sapesse della falsa esistenza di Mark tuttavia molte cose non coincidono, come delle paparazzate in cui la Prati è vicino ad un uomo di cui non è mai stata rivelata l’identità.

“A lei nessuno ha messo la pistola e detto fatti le foto quindi era consenziente”

ha spiegato.

Eliana Michelazzo si scusa con la conduttrice

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo Eliana ha rivisto anche alcune scene in cui lei stessa ospite in trasmissione anni fa aveva giurato e garantito l’esistenza di Mark Caltagirone addirittura giurando sul padre defunto.

“Rivedendomi ti chiedo davvero scusa”

ha detto Eliana a Silvia Toffanin. E visto che Eliana ha smentito Pamela Prati circa il fatto di non aver mai preso soldi anche la Toffanin ha voluto fare una precisazione. La conduttrice ha spiegato che quando Pamela è venuta da lei è sempre stata pagata e non è mai venuta a titolo gratuito.