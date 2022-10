Verissimo, Emanuele Filiberto e le voci sul suo matrimonio: “Fanno male”

Emanuele Filiberto Di Savoia rompe il silenzio sul rapporto con la moglie Clotilde: “Ci sono stati momenti difficili”

Sulla vita privata del Principe si sa veramente pochissimo eppure nonostante questo, e nonostante il fatto che non viva in Italia, il suo matrimonio è stato spesso sulle prime pagine dei giornali. Il motivo? Presunte crisi e tradimenti che avrebbero coinvolto i due coniugi. Oggi per la prima volta il Principe a Verissimo ha ammesso:

“Ci sono stati momenti difficili ma siamo riusciti a superarli”.

Inoltre Emanuele ha detto di amare ancora moltissimo la moglie Clotilde Courau, con cui l’anno prossimo festeggerà ben vent’anni di matrimonio, e che se potesse oggi la risposerebbe subito. Durante l’intervista Silvia Toffanin ha poi chiesto al Principe se la moglie soffra di queste illazioni, e lui ha risposto: “La fanno stare male sicuro ma io la mia vita privata la proteggo molto”.

L’ospite di Verissimo racconta il suo momento più brutto: “Ti fai prendere da cose inutili e ti perdi”

Dopo aver spiazzato tutti prendendo una decisione inaspettata Emanuele Filiberto Di Savoia ha raccontato che, nonostante le apparenze, anche lui nella sua vita ha vissuto momenti difficili. In particolare il peggiore è stato a 18-20 anni “quando non sai benissimo chi sei, cosa fare e come farlo”. Su di lui pesava poi il fatto di vivere in Svizzera in esilio e di non essere mai stato in Italia nonostante si sentisse parte di questo Paese.

“Forse troppo pesante la storia alle spalle. Ti fai prendere da cose inutili e ti perdi”

ha poi aggiunto.

Emanuele Filiberto tornerà nel talent? “C’è un tempo per tutto”

Infine durante l’intervista rilasciata a Verissimo il Principe ha ricordato anche la bellissima esperienza vissuta ad Amici negli ultimi due anni, dove ha ricoperto il ruolo di giudice. C’è la possibilità che Emanuele ritorni anche quest’anno al Serale?

“C’è un momento per tutto”

ha commentato lui aggiungendo di essere molto impegnato con diversi progetti da imprenditore. Il Principe si è detto già contento di essere stato confermato per ben due anni, ha ammesso di essersi divertito moltissimo, ma non ha nascosto la voglia anche di nuovi progetti interessanti.