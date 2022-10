Verissimo, dolore per Francesca Chillemi: “Mi è crollato il mondo addosso”

Francesca Chillemi racconta un momento difficile: “Quando sei giovane ti viene il panico”

A distanza di poche settimane l’attrice è tornata a Verissimo per una nuova intervista fatta di racconti inediti. In particolare la Chillemi si è soffermata sui suoi ben 19 anni di carriera che segnano un bel traguardo. Ad oggi Francesca è una donna diversa rispetto agli inizi. Dopo aver vinto Miss Italia la vita le è cambiata iniziando a lavorare ed ottenendo grande successo anche con le fiction. Tuttavia dopo aver fatto Carabinieri c’è stato un momento di fermo nel suo lavoro.

“Non mi ero mai fermata e mi è sembrato che mi crollasse il mondo addosso. Quando sei giovane un po’ di panico ti viene”

ha detto l’attrice. Ad oggi invece Francesca sa che quelle pause servono.

L’attrice a Verissimo parla del rapporto con il collega: “E’ stato fenomenale in italiano”

Immancabile durante l’intervista uno spazio dedicato a Can Yaman, co-protagonista insieme all’attrice. I due sul set di Viola come il mare (QUI le anticipazioni della 3 puntata) hanno legato tantissimo e sono stati l’uno per l’altra una spalla su cui appoggiarsi. In particolare Francesca Chillemi ha aiutato il collega con la lingua italiana. Nonostante Can parli benissimo la lingua certamente girare una serie interamente in italiano non è stato per niente facile.

“Lui è stato fenomenale in italiano, non sbagliava un congiuntivo. Anche noi ogni tanto ci inceppiamo con i copioni in italiano”

ha detto l’attrice.

La confessione di Francesca Chillemi: “Ho fatto un percorso su me stessa”

Infine l’attrice ha raccontato a Verissimo com’è cambiata nel corso degli anni. All’inizio della sua carriera Francesca ha ammesso che non si piaceva e faticava ad accettarsi. Nonostante la bellezza, il successo e la spinta lavorativa, c’era qualcos’altro su cui ha capito di dover lavorare.

“E’ stato un percorso di accettazione e di conoscenza. Ho fatto un percorso proprio su me stessa”

ha detto la Chillemi nel corso dell’intervista. L’attrice ha spiegato che la difficoltà più grande è quella di accettare se stessi e ha aggiunto che oggi, dopo il percorso fatto, ha capito che la diversità è un pregio.