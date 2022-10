Verissimo ospiti 22-23 ottobre: un volto internazionale da Silvia Toffanin

Colpaccio di Silvia Toffanin: la conduttrice accoglie il personaggio di Brooke Logan

E’ la soap in assoluto più longeva della televisione mondiale e ancora oggi, nonostante venga trasmessa dagli anni Ottanta, macina ascolti grandiosi. In onda in circa 100 Paesi e con più di 300 milioni di telespettatori al giorno in tutto il mondo Beautiful è sicuramente un fenomeno mediatico. E così tra gli ospiti di Verissimo di sabato 23 e domenica 24 ottobre arriverà Katherine Kelly Lang, Brooke Logan nella soap. A spoilerarlo è stata proprio l’attrice sui suoi canali social, precisamente con una diretta su Instagram, dove ha annunciato che sarà ospite della popolare trasmissione italiana proprio questo weekend. Durante la diretta l’attrice ha anche mostrato in anteprima un pezzettino della puntata.

Chi sono gli altri ospiti di Verissimo di sabato 23 e domenica 24 ottobre

Dopo aver annunciato la prima ospite di questo imminente weekend scopriamo chi saranno gli altri volti che si racconteranno nel corso delle due puntate su Canale5. Per quanto riguarda l’appuntamento del sabato Silvia Toffanin, dopo un’intervista ricca di polemiche, avrà in studio Stefania Orlando, di ritorno a distanza di mesi, e che sta vivendo un momento personale molto particolare a causa della separazione dal marito. Spazio poi, sempre per quanto riguarda gli ex concorrenti di reality e in particolare del Grande Fratello Vip, a Gegia, recentemente eliminata e al centro delle polemiche per le sue parole su Marco Bellavia.

Tutti gli altri volti che si racconteranno da Silvia Toffanin

Ci sarà spazio per il mondo della musica nel corso del nuovo weekend della trasmissione di Canale5 e in particolare la Toffanin accoglierà in studio Dodi Battaglia, componente della band dei Pooh che, forse, potrebbe essere con la figlia. E ancora, per il mondo delle fiction ci sarà Simona Cavallari, attualmente tra i protagonisti di Viola come il mare. Arriverà poi uno dei volti più amati della rete che ogni giorno con le sue opinioni diverte il pubblico: Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Infine ci sarà la grande Heather Parisi, ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl. L’appuntamento è dunque con Verissimo sabato 23 ottobre e domenica 24 alle 16:30 su Canale5.