Vincenzo Malinconico, anticipazioni seconda puntata: una svolta clamorosa

Anticipazioni Vincenzo Malinconico del 27 ottobre: un nuovo caso per l’avvocato

E’ appena andata in onda la prima puntata di Vincenzo Malinconico-avvocato d’insuccesso. Il personaggio nato dalla penna di Diego De Silva ha il volto di Massimiliano Gallo. L’attore si è calato perfettamente nel ruolo del semi-divorziato, semi-avvocato e semi-disoccupato che ama filosofeggiare. Malinconico ha un rapporto complicato con le donne: la moglie lo ha lasciato per un architetto ma ogni tanto torna dall’ex marito. Alessandra Persiano, l’avvocato più affascinante del Tribunale di Napoli, ha un debole per lui. La cosa lo lusinga ma gli sembra quasi impossibile. La sua carriera da difensore d’ufficio spicca il volo quando viene chiamato a difendere Mimmo o’ Burzone, un becchino della camorra, e vince la causa. La storia si è tinta di giallo quando la figlia del delinquente, Brooke, è stata uccisa senza un apparente motivo. Malinconico, che parla con un amico immaginario, ha fatto la conoscenza di Amodio Tricarico, un tuttofare della camorra che, suo malgrado, diventa il suo braccio destro.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso: Giustino viene arrestato

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai1 rivelano che nel primo episodio intitolato “Tango ucraino” Malinconico accompagnerà in questura il suo vicino di casa Giustino che vuole denunciare la scomparsa della moglie. L’uomo ha una ferita. La polizia inizia a nutrire dei sospetti sull’uomo e, durante una perquisizione, trova tracce di sangue a casa sua. Giustino viene arrestato. A Vincenzo Malinconico il compito di difenderlo e di dimostrare la sua innocenza. Ci riuscirà? Intanto proseguono i suoi drammi sentimentali perché è conteso da due donne.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico, seconda puntata: una grande intuizione

Nella secondo episodio della puntata del 27 ottobre di Vincenzo Malinconico intitolato “I frigoriferi degli uomini soli” l’avvocato va a casa di Dylan che è scomparso da giorni. Là conosce la sorella del ragazzo che gli rivela che suo fratello è una testa calda e che con Brooke aveva un rapporto burrascoso. Nella camera del giovane Malinconico ha una grande intuizione che potrebbe far svoltare le indagini. L’appuntamento con la seconda puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso è per giovedì 27 ottobre in prima serata su Rai1.