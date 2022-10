Vincenzo Malinconico conteso da due donne, ex moglie svela: “Sarò l’amante”

Attrice di Vincenzo Malinconico svela: “Sono l’ex moglie e amate del protagonista”

Avrà un peso importante nelle nuova fiction di Rai1 Teresa Saponangelo che veste i panni di Nives, l’ex moglie del protagonista. Sulle pagine dell’ultimo numero della rivista Oggi è stato svelato che sarà “l’ex moglie e l’amante del protagonista”. L’attrice ha infatti raccontato sul suo ruolo:

“Nives sembra equilibrata, risolta, ma è fragile”.

Ha svelato che la psicologa, dopo aver perso la testa per un architetto “ha lasciato il marito, ma vuole riprenderselo. Ha aspettative di perfezione da realizzare”. Nella serie però l’avvocato avrà un’altra spasimante e Nives non la prenderà bene. L’artista ha ammesso che interpretare la moglie di Massimiliano Gallo nella fiction della prima rete è stato molto divertente, e si è immedesimata nel suo personaggio trovandolo interessante e variegato.



“In passato sono stata in terapia”, la confessione di Teresa Saponangelo

A partire da questa sera su Rai1 conosceremo perciò Nives la moglie di Vincenzo Malinconico. Un personaggio complicato che tende alla perfezione, ma finisce per compiere una serie di passi falsi nella sua vita privata. L’attrice senza peli sulla lingua ha raccontato di essere stata da uno psicologo in passato. “Sono stata in terapia” ha ammesso “all’inizio volevo indagare sentimenti e legami di coppia. Ma in fondo cercavo di capire me stessa”. Ha sottolineato che da giovani spesso si è tormentati e il lavoro artistico può acuire questo aspetto, dichiarando:

“Cambi ruoli, città, situazioni e ci vuole equilibrio per reggere novità, lontananze, separazioni”.

Teresa Saponangelo e il grande dolore del passato: “Ho perso mio padre a due anni”

Separata e con un figlio, l’attrice di Vincenzo Malinconico ha raccontato di non essere stata toccata da una mano divina durante la sua vita: “A parte la bellezza di avere un figlio, non mi sono capitati fatti straordinari”. L’attrice ha poi raccontato un momento doloroso della sua vita, sottolineando:

“Ho perso mio padre a due anni”.

Ora l’artista è single e ha ammesso di non avere amori importanti ma di “innamorarsi spesso in modo platonico”. Intanto nella prima puntata di questa sera della fiction di Rai1 (qui tutte le anticipazioni) inizierà ad essere gelosa dell’ex marito e a temere per via della vicinanza alla collega Alessandra.