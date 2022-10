Vincenzo Malinconico, Massimiliano Gallo anticipa: “C’è un importante messaggio”

Anticipazioni Vincenzo Malinconico, “Penso lanci un messaggio molto importante”: parla l’attore

Nella puntata di questa domenica 16 ottobre di Da noi a ruota libera è stato ospite Massimiliano Gallo. Attore napoletano dalla lunga gavetta e figlio d’arte che ha recitato in tantissime fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone ed Imma Tataranni- Sostituto Procuratore, solo per citare i più recenti. A partire da giovedì 20 ottobre, però, sarà il protagonista della nuova fiction di Rai1 e, da Francesca Fialdini, ha dato delle anticipazioni:

“È un personaggio a cui tengo tantissimo. Va raccontato perché suscita empatia in un mondo dove tutti vogliono per forza sempre vincenti a tutti i costi vedere una persona normale che con grande difficoltà riesce a gestire la sua vita mi sembrava molto importante come messaggio da lanciare.”

Imma Tataranni si farà la terza stagione, Massimiliano Gallo svela: “Serie moderna”

Francesca Fialdini durante la sua chiacchierata con l’attore napoletano ha ricordato anche il successo in ascolti con cui si è conclusa la seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, ma è già stata annunciata la terza, dove lui interpreta il ruolo del marito Pietro. Quest’ultimo è un uomo remissivo, che si occupa della casa e della famiglia e che in un certo senso vive all’ombra della moglie che ha un’importante ed impegnativa carriera avviata. L’attore sul suo personaggio ha ammesso:

“È una serie moderna però molte donne che mi fermano si sono lamentate perché Imma non cucina mai ne si occupa della casa, a parti inverse non sarebbe successo. Gli uomini invece mi dicono che li ho ‘inguaiati’ perché le loro mogli vogliono un uomo come Pietro.”

Da noi a ruota libera, l’attore commenta la sua esibizione a Ballando: “Non sono un ballerino”

Nel talk c’è stato spazio anche per rivedere la bellissima esibizione di Massimiliano Gallo nello show di Milly Carlucci (che gli ha strappato una promessa) andata in onda ieri sera. L’attore dopo essersi rivesti ha ammesso di non essere un ballerino ma ha incassato comunque i complimenti di Francesca Fialdini. Finita l’intervista, invece, ha ricordato la sua fiction di Rai1, Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso che andrà in onda a partire da giovedì 20 ottobre in prima serata su Rai1