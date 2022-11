“Grande occasione”, Antonella Clerici e la novità a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici annuncia: “Arriva una bella occasione per riunire tutta la famiglia davanti alla tv”

Ultimo appuntamento della settimana oggi, venerdì 18 novembre 2022, con E’ sempre mezzogiorno, il seguitissimo programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici che, finita la sigla e raggiunto il centro dello studio, si è mostrata piuttosto felice dicendo ai telespettatori: “Eccoci qui in questo venerdì di metà novembre. Domenica, come tutti sapete, inizieranno finalmente i Mondiali di Calcio e quale occasione è migliore di questa per riunire tutta la famiglia?”.

Famiglia ma anche amici, tutti attorno alla tavola, preparando delle ricette meravigliose

ha aggiunto subito dopo.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e i Campionati del Mondo: “La Rai trasmetterà tutte le partite”

Antonella Clerici successivamente ha ricordato che la Rai trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei Mondiali. “La ricetta giusta per riunire familiari e amici a tavola chi ve la dà, se non noi? E poi abbiamo tutti i fuoriclasse noi oggi per scendere in campo (riferendosi alla cucina, NDR.) e più tardi verrà a trovarci un amico, vi dico solo che è ligure…” ha poi concluso. E l’amico in questione si è scoperto, poco dopo, essere il collega Fabio Fazio, che con il suo Che tempo che fa, in onda tutte le domeniche in prima serata su Rai3, lavora proprio nello studio accanto a quello di E’ sempre mezzogiorno. “Oggi questo amico ci porterà una cosa speciale” ha anticipato inoltre.

Poco dopo Antonella ha fatto invece i salti di gioia quando una telespettatrice che ha chiamato dalla provincia di Avellino per partecipare al gioco telefonico, ha indovinato l’oggetto che si nascondeva nel cassetto, ossia una forchetta, grazie agli indizi “Ha i denti ma non morde”, “Ha un manico” e “Infilza e arrotola”. La spettatrice in questione ha vinto un divano.

E’ sempre mezzogiorno: oggi ospite in studio anche Giovanna Civitillo con la sua rubrica

A prendere parte alla puntata di oggi del programma di Antonella Clerici (che ieri, felice, ha fatto un annuncio) è stata anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che dall’inizio di questa edizione cura una rubrica settimanale dedicata alle sagre e alle feste di paese: tra gli eventi dei quali ha parlato oggi, c’è la festa del torrone di Cremona. “E’ una sagra ad alto tasso glicemico” ha scherzato Giovanna a questo proposito, prima di parlare di altre sagre, come quella del cardoncello, un fungo molto pregiato, che si concluderà fra qualche giorno a Gravina, in Puglia: “Questo fungo in passato veniva considerato eccessivamente afrodisiaco” ha rivelato la Civitillo, con Antonella che ha risposto ironicamente “Dov’è questo cardoncello?!”.