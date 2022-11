Barbara d’Urso e la grave perdita, amica svela: “Dolore mai superato”

Scritto da Simona Tranquilli , il Novembre 19, 2022 , in Barbara D'Urso

“Non ha mai superato la perdita della madre”, la confessione della migliore amica di Barbara d’Urso

Regala il suo sorriso al pubblico a casa tutti i giorni la conduttrice di Pomeriggio 5, eppure nel suo cuore, abbastanza grande per contenere i suoi figli e i telespettatori che la seguono, cela un dolore mai superato veramente. A svelarlo è stata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi proprio Angelica, l’amica del cuore della presentatrice partenopea che ha raccontato:

“La fragilità di Barbara è quando parla della mamma. Quella è una perdita che a oggi non ha ancora superato”.

La madre Vera è morta infatti quando aveva appena quarant’anni per un tumore. All’epoca la conduttrice aveva undici anni e ha raccontato che ha smesso di fare danza proprio dopo la morte della madre. Una passione che ha ripreso in questi anni con grande dedizione. L’amicizia con Angelica è un grande tesoro per la conduttrice che inizia le sue giornate spesso proprio con lei, mostrando su Instagram la colazione a base di crema caffè.



Conduttrice di Pomeriggio 5 è certa: “Le amiche prendono il meglio anche dai momenti difficili”

Barbara d’Urso ha raccontato che con Angelica sono amiche da quando erano adolescenti: “Sono andata via di casa a 18 anni e lei e la sua famiglia mi hanno accolta a braccia aperte”. “Angelica è pura energia” ha continuato, sottolineando che insieme hanno superato un momento difficile legato al tumore al seno dell’amica. La conduttrice ha ammesso che l’amicizia è sempre stata la sua salvezza:

“I mariti e i fidanzati lasciano il tempo che trovano, vanno e vengono, le amiche vere restano”.

Ha poi proseguito il suo pensiero sottolineando: “Prendono il meglio anche dai momenti più difficili”. A quanto pare proprio con un’amica la presentatrice ha condiviso anche un fidanzato.

“Barbara d’Urso non si sente una diva”, le parole piene d’affetto dell’amica Angelica

Leale e empatica. Così ha definito la conduttrice di Pomeriggio 5 la sua migliora amica. A dispetto di quanti possono pensare che il successo l’abbia cambiata infatti la presentatrice “non si sente nè una diva nè una regina” ed è proprio questo il suo bello. Nelle vita privata tende a portare i casi di cronaca di cui parla in studio ha rivelato Angelica che ha svelato poi che, nonostante la sua lunga carriera, prima di ogni diretta sente salire l’adrenalina e in quei momenti è meglio sparire dal radar. L’emozione per il suo lavoro resta uno degli ingredienti fondamentali della vita della conduttrice partenopea che continua a tenere incollato al teleschermo il pubblico di Canale5 con temi di attualità, spettacolo e gossip.