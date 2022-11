Barbara d’Urso pronta a tornare in prima serata? C’è un’indiscrezione

Barbara d’Urso premiata da Mediaset con una prima serata? La clamorosa voce di corridoio

La popolare conduttrice è in onda tutti i giorni con il suo Pomeriggio Cinque, che tra innumerevoli avversità cerca in tutti i modi di rendere ‘la vita difficile’ al suo agguerrito competitor rappresentato da Alberto Matano con la sua La vita in diretta. Per la presentatrice però potrebbero esserci ben presto delle succose novità. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal magazine Vero sembra che Mediaset stia pensando seriamente di affidarle una prima prima serata su Canale 5:

“Il suo contenitore quotidiano Pomeriggio 5 continua a difendersi contro Matano…Sarà per questo che i vertici Mediaset potrebbero premiarla…”

Live – Non è la d’Urso torna in prima serata su Canale 5? L’incredibile scoop

In tanti si staranno chiedendo quale programma potrebbe mai condurre Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. In base sempre ai rumor raccolti dall’ultimo numero del settimanale Vero uscito in tutte le edicole sembra che Mediaset starebbe seriamente pensando di riproporre il talk show cult della d’Urso chiuso ormai anni fa per bassi ascolti:

“Potrebbero premiare la d’Urso con il ritorno di un suo programma cult: Live – Non è la d’Urso…”

E se così fosse sarebbe davvero un colpo di scena incredibile per la presentatrice, che continua a perdere la sfida degli ascolti con Alberto Matano. Questo rumor verrà presto confermato o smentito? Potrebbe esserci davvero la concreta possibilità di rivedere la d’Urso in prima serata su Canale 5 dopo l’esperimento poco riuscito de La pupa e il secchione show? Chissà, intanto i fan lo sperano ardentemente.

La conduttrice ed il suo eventuale ritorno in prima serata con Live – Non è la d’Urso: gli ultimi rumor

E quando dovrebbe esserci il tanto atteso ritorno di Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5 con il suo talk show cult? In base sempre ai rumor raccolti dal settimanale Vero il presunto ritorno in prima serata della conduttrice potrebbe esserci già a gennaio: “All’inizio dell’anno i vertici Mediaset potrebbero premiarla…” In attesa di scoprire se questi rumor si riveleranno veri o meno si segnala che tornerà oggi in tv alle 17.25 circa con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque con tutti i casi di cronaca nera più importanti e il talk show in cui con i suoi ospiti parlerà di argomenti decisamente più leggeri, tra cui tanto gossip ed anche il Grande Fratello Vip analizzando ciò che è successo ieri sera.