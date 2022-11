Chi l’ha visto? 30 novembre, Federica Sciarelli e il mistero di tre donne

A Chi l’ha visto il mistero di Gaia Randazzo, scomparsa sul traghetto Genova-Palermo

Anche domani sera, 30 novembre 2022, come ogni mercoledì, Federica Sciarelli aggiornarà i telespettatori del suo programma sui casi che sta seguendo attualmente con il suo team, primo fra tutti quello della scomparsa di Gaia Randazzo, ventenne della quale si sono perse le tracce la notte tra il 10 e l’11 novembre mentre si trovava a bordo del traghetto Genova-Palermo assieme al fratello minorenne: è un mistero sul quale non si riesce a fare chiarezza dato che, la pista inizialmnte ipotizzata, cioè quella del suicidio, sembra non essere la soluzione. Cos’è successo, quindi, alla ragazza, mentre stava attraversando il Tirreno diretta in Sicilia per far visita alla nonna? Da Fanpage apprendiamo che la visione dei filmati delle telecamere a bordo della nave e le ricerche in mare non hanno dato alcun esito: ora si procede quindi con l’analisi del cellulare di Gaia, per cercare di capire cos’è successo almeno nelle ore precedenti alla traversata.

Nella prossima puntata del programma Federica Sciarelli tornerà su Saman Abbas

Non solo il mistero della ragazza scomparsa sulla nave diretta da Genova a Palermo: nella puntata di Chi l’ha visto che andrà in onda domani sera Federica Sciarelli si occuperà ovviamente anche della morte di Saman, ora che il corpo è stato recuperato dopo giorni di delicate operazioni, a distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa. Non è più in quel casolare pericolante di Novellara, quindi, la ragazza pakistana, e i suoi resti stanno per essere analizzati per cercare di ricostruire cos’è accaduto esattamente la sera della sua morte, della quale sono accusati i familiari. Dalle anticipazioni pubblicate sul sito della Rai, scopriamo che nel corso della diretta di domani sera Federica Sciarelli manderà in onda le dichiarazioni di un cugino di Saman che pare in passato le avesse dato un pugno perchè vestiva all’occidentale.

Anticipazioni Chi l’ha visto? Mercoledì 30 novembre aggiornamenti anche su Marzia Capezzuti

Infine, nel corso della diretta di domani del programma di Rai3 si tornerà ancora una volta anche sulla morte di Marzia Capezzuti, ora che il suo corpo sta parlando: gli indagati, lo ricordiamo, sono cinque e appartengono tutti alla stessa famiglia, nei loro confronti le accuse sono di omicidio e occultamento di cadavere.

E come nella puntata trasmessa la settimana scorsa, non mancheranno ovviamente appelli urgenti che arriveranno nel corso della trasmissione e richieste d’aiuto per persone che si trovano in difficoltà.