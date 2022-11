Fame D’Amore, Francesca Fialdini confessa: “Difficile trattenere le lacrime”

Scritto da Liliana Morreale , il Novembre 6, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice oltre Da noi a ruota libera: “Con i ragazzi di Fame D’Amore è un’impresa non piangere”

Lunedì 7 novembre in seconda serata su Rai3, Francesca Fialdini sarà al timone di Fame D’Amore 4, docureality che racconta le toccanti storie di ragazzi e ragazze che lottano con i disturbi del comportamento alimentare. Ed a proposito delle loro storie, la conduttrice in un’intervista concessa a DiPiùTv si è detta soddisfatta ed emozionata per il fatto che questa edizione si allungherà con altre quattro puntata e poi ha confessato:

“Mi approccio con sincerità e attenzione a questi ragazzi, come gli specialisti che li seguono mi hanno sempre consigliato di fare e il loro dolore mi colpisce sempre. Trattenere le lacrime ogni volta, mi creda, è davvero un’impresa.”

Francesca Fialdini confessa: “Il programma fa ormai parte della mia vita”

Questa nuova edizione di Fame d’Amore non avrà solo quattro puntata ma ben otto e, soprattutto, ci sarà una grossa novità: non verranno affrontati solo i disturbi alimentari ma anche gli enormi danni psicologi che ha causato o amplificato il Covid, come depressione, solitudine, ansia e disturbi della personalità. La conduttrice toscana è consapevole della grande responsabilità del confrontarsi con questi ragazzi ed infatti, durante l’intervista, ha ammesso che nel rapportarsi con i ragazzi chiede consiglio a degli specialisti:

“Leggo, mi aggiorno, chiedo consigli su tutto, per essere all’altezza di un confronto così serio come quello con questi giovani e i loro problemi. Fama d’Amore non finisce quando si conclude il programma, fa parte ormai della vita.”

Fame d’Amore, la conduttrice ammette: “In questo programma combatto con me stesso”

Francesca Fialdini ha concluso l’intervista rivelando: “Amo questo programma anche se ogni volta devo combattere con me stessa mentre i giovani che intervisto mi aprono il loro cuore.” La prima puntata della quarta edizione del docureality inizierà il 7 novembre a partire dalle 23:15 su Rai3. Prima di allora, però, la conduttrice toscana oggi, come ogni domenica, sarà al timone del suo Da noi a ruota libera dalle 17:20 circa su Rai1 con un ricco parterre di ospiti del mondo della tv, attori di fiction e di cinema e conduttrice.