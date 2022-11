Guillermo Mariotto provato per un lutto a Storie Italiane: “Sembrava eterno”

Il giurato commosso a Storie Italiane nel ricordo di Renato Balestra

Nelle scorse ore l’Italia si è ritrovata a piangere Renato Balestra. Uno degli uomini più importanti dell’alta moda, il celebre stilista è scomparso all’età di 98 anni gettando nello sconforto i suoi seguaci. Parte della puntata odierna di Storie Italiane, trasmissione di Rai Uno condotta dalla bravissima Eleonora Daniele, è stata dedicata appunto al ricordo di Balestra, con diversi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo che sono intervenuti in trasmissione per esprimere un pensiero sul tanto amato stilista. A prendere la parola è stato anche il noto giurato di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, apparso molto provato in trasmissione:

Sembrava eterno, io e lui abbiamo fatto diversi viaggi insieme, viaggi di moda. Era molto divertente, con lui e con le figlie, abbiamo condiviso battaglie, come alle Olimpiadi di Atlanta che dovevamo fare una sfilata e ci furono gli attacchi terroristici. Lui era uno di quelli che restava impassibile

La nota showgirl ricorda lo stilista

Con un gran parterre di ospiti Eleonora Daniele ha voluto ricordare Renato Balestra, grazie a contributi e momenti dal passato. Tra i presenti in studio a Storie Italiane anche Samantha De Grenet, una delle modelle italiane più apprezzate oltre ad essere un personaggio tv attivissimo. L’ex gieffina, intervenuta nel programma di Rai1, ha così riavvolto il nastro ricordando Balestra: “Io con lui ho fatto le mie prime sfilate, ho un ricordo meraviglioso, è un signore della moda, sempre super educato, super gentile, super garbato, ironico, dolcissimo, sorridente, uno che amava la vita e andare in giro. Ha vissuto una vita meravigliosa” le parole della De Grenet nel programma del primo canale.

A Storie Italiane parla la nota conduttrice

A spendere un ricordo nei confronti del tanto amato stilista, morto nelle scorse ore, è stata anche la celebre conduttrice Enrica Bonaccorti: “Mi sono messa subito in contatto con una delle sue figlie una volta appresa la notizia della morte, le ho detto che pensavo che Renato fosse eterno”. Non manca poi il pensiero di Eleonora Daniele, che ha fatto luce sul rapporto che la legava al compianto stilista: “Anche io devo dire che sono rimasta scossa, non mi aspettavo assolutamente questa notizia, per me è stata la mia prima televisiva in Veneto, sono passati almeno 24 anni”. Una grande emozione per la padrona di casa di Storie Italiane, che ha rivissuto le sensazioni di quel momento che le ha spalancato la carriera.