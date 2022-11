Luisa Ranieri lancia un nuovo progetto: “E’ un tema che mi sta molto a cuore”

L’attrice presenta il cartone animato Food Wizard: “Tema che mi sta molto a cuore”

In attesa di tornare su Rai1 con le nuove indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri ha presentato sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il suo nuovo progetto realizzato con il marito Luca Zingaretti: il cartone animato Food Wizard. Il cartone insegna attraverso storie divertenti i principi di un’alimentazione sana ai bambini delle scuole elementari. Va in onda dal 14 novembre su Rai YoYo alle 14:30 e alle 19:10. Sono 26 episodi della durata di 11 minuti. La serie è coprodotta da Rai Ragazzi, Zocotoco di Luca Zingaretti e Mad Entertainment. Il soggetto è della dottoressa Sara Farnetti, di Roberto Gagnor e di Luisa Ranieri. Spiega l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Come genitori, il tema dell’alimentazione sana ci sta molto a cuore. Attraverso semplici regole è possibile evitare che i bambini sviluppino insulino-resistenza e malattie metaboliche. Certo, è dura, perché siamo circondati dal junk food”.

L’idea è venuta nel 2014 a Luisa Ranieri. Con la dottoressa Farnetti aveva intenzione di educare divertendo e si sono dette che la maniera più efficace sarebbe stata quella di creare un cartone animato. Gli episodi di Food Wizard sono stati realizzati a Napoli col sostegno del Ministero della Cultura e co-finanziati dalla Regione Campania con la collaborazione della Film Commission.

Luisa Ranieri confessa: “Alle mie bambine è piaciuto il cartone animato”

Luisa Ranieri (che di recente ha fatto una confessione spiazzante) e Luca Zingaretti hanno due figlie di 11 e 7 anni e sono due genitori molto attenti all’alimentazione: poca carne rossa, verdura e frutta di stagione, i grassi giusti, poco burro. Le bimbe, Emma e Bianca, hanno visto Food Wizard. Racconta la loro famosa mamma:

“L’hanno visto tutte e due. In ogni episodio ci sono le cose che piacciono a loro: i superpoteri, i videogame, l’avventura. E’ un linguaggio adatto ai piccoli”.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: come conciliano vita familiare e lavoro

I due attori sono molto impegnati ma fanno in modo di non essere contemporaneamente su due set lontani da casa per stare vicino alle loro bambine. Svela Luisa Ranieri: “Quando io giravo la seconda stagione di Lolita Lobosco a Bari, Luca stava a Roma. Ora che lui è a Torino per girare Il Re, io sono a Roma sul set di un film di Ferzan Ozpetek ancora top secret”. L’attrice fa una dichiarazione d’amore al marito: “Dopo 10 anni di matrimonio non potremmo fare a meno l’uno dell’altra”.