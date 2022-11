Retroscena Alessandra Mussolini, Tale e Quale Show: “Ecco cosa ha fatto”

Alessandra Mussolini e le parole inaspettate di Costanzo: “E’ cambiata profondamente”

Una lettrice del magazine Nuovo ha voluto scrivere una lunga email a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica in cui parla di Tv e dei personaggi che la animano. In questa occasione la signora originaria di Venezia non ha fatto mistero di aver apprezzato molto questa svolta della Mussolini, che da politica ha virato sul mondo dello spettacolo partecipando a vari talent show, tra cui anche Tale e Quale Show:

“Ha trovato alla fine il modo perfetto per fare soldi senza sapere esprimere talenti particolari…Un vero genio…”

Il popolare marito di Maria De Filippi, dopo aver letto attentamente l’email della suddetta signora, non ha potuto far altro che constate il fatto che in effetto l’ex politica è cambiata davvero tanto rispetto al passato: “Ha avuto la capacità di cambiare profondamente e di tornare, in qualche modo, alle origini, quando è entrata nel mondo dello spettacolo come attrice e pure come conduttrice…”

Tale e Quale Show, la concorrente ha convinto il giornalista: “Sta dimostrando di essere all’altezza”

Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha poi voluto esprimere una sua opinione sul percorso di Alessandra Mussolini nel programma di Carlo Conti. Cosa ha detto? Ha rivelato che l’ex politica, la quale ad un certo punto ha temuto seriamente di essere stata scartata dal conduttore perchè ha fatto perdere le tracce dopo il suo primo provino, sta dimostrando con i fatti di essere all’altezza della situazione:

“A Tale e Quale SHow, il bel programma condotto da Carlo Conti, la Mussolini sta dimostrando di essere all’altezza della situazione…”

Motivo per cui il giornalista non ha dubbi sul fatto che la Mussolini faccia assolutamente bene a fare Tv.

Alessandra Mussolini, il giornalista non ha il minimo dubbio: “Qualche capacità ce l’ha”

Maurizio Costanzo ha poi rivelato sul magazine Nuovo che se l’ex politica in questi ultimi anni è passata da un programma all’altro vuol dire che qualche capacità alla fine ce l’ha:

“Se Alessandra Mussolini passa da un programma all’altro, vuol dire che qualche capacità ce l’ha, non crede?”

E in effetti c’è anche da dire che la concorrente di Tale e Quale Show è stata corteggiata in questi anni da tantissime trasmissioni, tra cui anche il Grande Fratello Vip.