Selvaggia Lucarelli, paura per la madre in ospedale: “Profondo sconforto”

Giurata di Ballando con le stelle sconfortata: “Mia madre ha preso il Covid”

È stata protagonista della quinta puntata dello show del sabato seria di Rai1, Selvaggia Lucarelli che non ha risparmiato i suoi commenti pungenti ai concorrenti di turno. In queste ore però la giurata del programma condotto da Milly Carlucci si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram, raccontando nelle sue storie che la madre si è ammalata di Covid. “Passato il periodo della grande emergenza Covid in Lombardia, mia madre prende il Covid”, ha ammesso. Non ha nascosto la sua preoccupazione la giornalista che ha proseguito il lungo sfogo per testimoniare un’esperienza poco gradevole:

“Dal centro di Milano viene portata a Sesto San Giovanni e da ieri è sotto ossigeno al Pronto Soccorso perchè il reparto è pieno”.

Ha raccontato poi di non aver capito la scelta di trasportare la madre da Milano a Sesto, dal momento che anche in quel nosocomio il reparto era pieno.



Selvaggia Lucarelli sconvolta: “La grande eccellenza della Lombardia e il profondo sconforto”

La risposta dei sanitari alla protagonista di Ballando con le stelle sul perchè la madre è stata spostata di ospedale, è stata di “chiedere al 118”. Insomma, una situazione poco chiara che ha gettato nello sconforto la giornalista, che si è scontrata con Carolyn Smith, e ha trascorso un weekend difficile. Ha voluto però testimoniare questa esperienza surreale, descrivendo il suo stato d’animo sui social con queste parole:

“La grande eccellenza della Lombardia e il profondo sconforto”.

Giornalista preoccupata per la madre: “Oggi dalle lastre è emersa la polmonite”

Sconfortata e delusa dalla gestione del servizio sanitario lombardo, Selvaggia Lucarelli ha raccontato la sua esperienza e ha svelato come sta ora la madre dopo aver preso il Covid:

“Ieri dalle lastre non era polmonite, oggi dalle stesse lastre sì”.

Nel 2018 la giornalista aveva svelato che la madre era affetta da Alzheimer, dopo che era sparita dall’ospedale di Vasto in attesa di una risonanza seguita a un infortunio al braccio. In quell’occasione la giurata di Ballando con le stelle aveva sollevato il velo su una malattia che arriva come uno tsunami a sconvolgere la vita di chi ne è affetto e delle famiglie.