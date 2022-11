Stefano De Martino imbarazzato da Ilaria D’Amico: “Non vuoi altri figli?”

Ilaria D’Amico mette spalle al muro il suo ospite: “Hai fatto solo un figlio”

Ieri sera è andata in onda su Rai Due una nuova puntata del programma Che c’è di nuovo condotto dalla popolare giornalista. In questa occasione, oltre a parlare degli argomenti legati alla politica, ha anche intervistato il conduttore Stefano de Martino, che ha iniziato subito alla grande questa nuova stagione televisiva grazie al successo ottenuto alla guida dello show Stasera tutto è possibile. Ovviamente la D’Amico non ha potuto esimersi dal fargli qualche domanda sulla sua vita privata insieme a Belen Rodriguez. E tra una domanda e l’altra ha voluto sapere se pensa di allargare presto la famiglia, visto che al momento ha solo un figlio (Santiago): “Tu ne hai fatto solo uno…” E quest’ultimo ovviamente non ha nascosto tutto il suo imbarazzo in diretta: “Quindi ho tempo?”. Difatti l’ex ballerino ha sempre dichiarato in Tv e sui giornali di non amare parlare della sua vita privata, nonostante i gossip sul suo conto si sprechino.

Stefano De Martino non è ancora pronto a diventare padre bis: la sua confessione in diretta

L’ospite del programma di Ilaria D’Amico ha comunque subito tagliato corto su tutta questa faccenda asserendo schiettamente di non essere ancora pronto a diventare padre un’altra volta: “No, non ci allarghiamo…” La conduttrice di Che c’è di nuovo non si è comunque scoraggiata chiedendo al conduttore e volto di Rai Due se è sicuro, anche perchè nella vita si può sempre cambiare idea molto facilmente. Il compagno di Belen Rodriguez, che ha già ottenuto la conferma di condurre la prossima edizione di Stasera tutto è possibile, è però rimasto fermissimo sulle sue posizioni, asserendo dapprima che ovviamente non può essere sicuro, ma successivamente ha dichiarato di credere che forse sia meglio che qualcun altro allarghi la famiglia, visto che ha già dato in passato: “Sicuro no, però al momento… Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro…”

Flop Che c’è di nuovo, gli ascolti non decollano: allarme rosso per la conduttrice

Si segnala inoltre che la puntata di ieri sera del nuovo programma condotto da Ilaria D’Amico, nonostante la presenza in studio di Stefano De Martino, ha davvero raccolto ascolti molto bassi facendosi addirittura battere da Elettra Lamborghini sul canale Nove. Andando nel dettaglio la trasmissione è stata seguita solo da 262 mila telespettatori riuscendo a raggiungere uno share ben al di sotto del 2%. Un risultato troppo basso per la prima serata del secondo canale nazionale. Verranno apportate sensibili modifiche al format per cercare di risalire la china?