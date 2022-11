Storie Italiane, immagini devastanti. Eleonora Daniele: “Un’altra notte”

Eleonora Daniele e gli aggiornamenti sulla strage di Ischia: “Un’altra notte di ricerche”

Anche oggi, mercoledì 30 novembre, la conduttrice di Storie Italiane ha dedicato tutta la prima parte della sua trasmissione agli aggiornamenti sulle ricerche dei dispersi a Casamicciola, dopo la terribile frana che all’alba di sabato ha devastato una parte dell’isola, causando vittime, feriti e dispersi. “E’ stata un’altra notte di ricerche senza sosta” ha detto in apertura di trasmissione Eleonora, mentre la regia ha mandato in onda alcune immagini sconvolgenti registrate nei giorni scorsi sui luoghi del disastro, immagini che purtroppo ci siamo abituati a vedere in varie trasmissioni e in tutti i telegiornali. E subito la conduttrice, come ha fatto lunedì e martedì, si è collegata in diretta con un collega del TGR Campania, per gli aggiornamenti da Casamicciola: “Non ci sono novità, si continuano a cercare i quattro dispersi” ha detto l’inviato, il quale ha ricordato che la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.

A Storie Italiane gli ultimi aggiornamenti da Ischia: si teme una nuova bomba d’acqua

Sono state ben 23 le email di segnalazione che l’ex sindaco di Casamicciola ha inviato a chi di dovere nelle ultime settimane, per denunciare una situazione di rischio del monte Epomeo: proprio per questo la Procura della Repubblica di Napoli, come ha spiegato il giornalista intervenuto in diretta a Storie Italiane, ha avviato un’inchiesta. “Sul finire della settimana è prevista una nuova allerta meteo e si teme possano esserci nuove frane” ha detto inoltre l’inviato nel collegamento con Eleonora Daniele, che ha commentato la tragedia con vari ospiti, tra cui Candida Morvillo, che è originaria di Sorrento: “Ho sempre visto Ischia dal mare” ha dichiarato la giornalista, non nascondendo anche di aver notato, nel corso dei decenni, l’urbanizzazione che via via occupava aree un tempo verdi. Anche sull’urbanizzazione selvaggia ora si sta cercando di fare chiarezza: alcune case sono sorte in aree abusive?

“In quella piazza giocavo a pallone”, il ricordo condiviso dall’ospite di Eleonora Daniele

A commentare il disastro di Ischia è stata anche Imma Battaglia, la quale ha raccontato che da bambina giocava a pallone con i suoi amici proprio in quella piazza oggi sepolta dal fango e dai detriti, mentre Valerio Rossi Albertini ha spiegato che quello di Ischia è un territorio fragile essendo di origine vulcanica, motivo per il quale bisognerebbe fare molta attenzione a come si convogliano le acque. A questo proposito la conduttrice di Storie Italiane (che ieri ha parlato di una notte di speranza) ha fatto vedere alcune foto risalenti agli anni ’30, relative a terrazzamenti realizzati sulla fiancata del monte proprio per evitare frane.