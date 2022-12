Ballando, Luisella Costamagna dopo la vittoria tuona: “Polemiche inutili”

Luisella Costamagna, nuova stoccata sulle polemiche: “Inutili, conta solo la vittoria”

È passata una settimana dalla fine di Ballando con le stelle che ha visto il trionfo della coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ma le polemiche a volte anche aspre e dure continuano. Per molti, tra cui la giurata dello show Selvaggia Lucarelli, la vittoria della giornalista non è stata corretta nei confronti degli altri concorrenti perché, infortunatasi sin da subito, ha avuto un percorso diverso. Si è assentata dopo poche puntate e poi è ritornata nella semifinale con il ripescaggio. A queste accuse, però, la giornalista ha replicato dicendo che innanzitutto c’è un regolamento che prevedeva tale possibilità e che lei, comunque, ha faticato tantissimo per riprendersi al meglio dall’infortunio. Adesso, tra le pagine di Gente, la Costamagna ha tuonato:

“Le polemiche sono inutili, conta solo la vittoria.”

Ballando con le stelle, la vincitrice confessa: “Era il momento giusto per mettermi in gioco”

Luisella Costamagna sin dal primo ballo nella prima puntata aveva convinto tutti, giuria in primis, sulle sue capacità nel ballo. Pochi giorni dopo però, purtroppo, si è seriamente infortunata alla gamba e da lì per un paio di puntate ha ballato da seduta o con coreografie che non prevedessero molti passi finché non si è definitivamente ritirata. Con determinazione, forza e grinta, però, la giornalista ha recuperato bene ed al ripescaggio ha convinto tutti vincendolo. Ed alla fine a sorpresa, lei ed il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca sono stati i vincitori dello show nonostante le polemiche anche se la Costamagna ha sempre snobbato Selvaggia Lucarelli. Durante l’intervista al magazine, la giornalista ha svelato che cosa le ha insegnato questa esperienza:

“Volevo mettermi in gioco, era il momento giusto. Ho giocato e sono venuti fuori aspetti di me più romantici ballando sulle note di Antonella Venditti, per esempio. L’ironia c’è e c’è sempre stata ma lasciarmi andare al ballo è stato travolgente.”

Luisella Costamagna pronta a tutto: “Non escludo di condurre programmi più leggeri”

Conclusa l’esperienza a Ballando con le stelle, la giornalista 54enne si è sbilanciata sulla sua carriera e sui suoi prossimi progetti magari cimentandosi alla conduzione di programmi più leggeri e meno impegnati: “Nel mio lavoro mi sono sempre messa in gioco in ambiti diversi oltre a news e politica. Non si può dire che nella mia professione sia stata persino un po’ anarchica. Non escludo niente tutto è possibile.”