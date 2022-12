Antonella Clerici: “Vi do una notizia”, l’annuncio a È sempre mezzogiorno

La conduttrice di È sempre mezzogiorno entusiasta: “Mancano ventitré giorni al Natale”

Ultima puntata per questa settimana del programma di cucina di Rai1 che anche oggi, venerdì due dicembre, ha intrattenuto il numeroso pubblico che segue da casa con buonissime ricette degli chef, momenti di informazione e riflessione e simpaticissime gag tra i presenti in studio. L’inizio della puntata però è stato con il sorriso, quello di Antonella Clerici che ormai è felicissima per l’imminente arrivo del Natale che non ha mai nascosto di amare molto. E proprio su questo argomento, nel consueto spazio iniziale dedicato alla riflessione, la conduttrice ha detto:

“Vi do una notizia. Mancano ventitré giorni al Natale. Che meraviglia, immagino che state facendo non solo le decorazioni ma anche pensando ai primi regali, ai primi pacchettini”.

Antonella Clerici e il conto alla rovescia per i regali di Natale: “A me piace di più farli”

Grande spazio ha dedicato la conduttrice di È sempre mezzogiorno all’argomento del Natale. In particolare Antonella, rivolgendosi al pubblico e ai presenti in studio, ha chiesto se loro amino di più fare o ricevere i regali. E per quanto riguarda lei ha risposto:

“A me personalmente piace più farli perché si ha più soddisfazione. E’ anche un modo per dire ad una persona, ad un amico, ad un amore o ad un familiare ti voglio bene e te lo dimostro in questo modo”.

Dopo essersi presa un grande spavento la Clerici ha ammesso che quest’aria di festa le piace tantissimo così come, ha assicurato, piace anche a tutto il resto del cast della trasmissione di Rai1.

Grandi novità a È sempre mezzogiorno: “Avremo le decorazioni da lunedì” anticipa la conduttrice

Già da tempo nella trasmissione di Rai1 si parla del Natale e si preparano, soprattutto, ricette a tema. Ma Antonella Clerici ha assicurato che da lunedì cinque dicembre si entrerà ancora di più nell’atmosfera natalizia.

“Da lunedì avremo tutte le decorazioni del Natale compreso l’albero”

ha annunciato Antonella prima di rivelare che Alfio si vesterà probabilmente da albero e da tanti altri costumi stravaganti durante il periodo delle feste. Spazio poi alla prima chef della puntata, Barbara De Nigris, che ha preparato il Kasekuchen salato. E proprio quest’ultima ha parlato alla conduttrice dei meravigliosi mercatini di Natale che si stanno svolgendo in Trentino Alto Adige, da dove appunto viene lei.

“Noi lo festeggiamo indirizzandoci già verso le ricette del Natale ma da lunedì non ce n’è più per nessuno”

ha concluso Antonella.