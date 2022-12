Francesca Fialdini felice per un traguardo raggiunto: “Si allarga il cuore”

Francesca Fialdini felice per lo Junior Eurovision Song Contest: “Persone belle”

Dopo anni ieri Rai1 ha deciso di trasmettere la finale dello Junior Eurovision Song Contest che quest’anno si è svolto in Armenia, a Yerevan, ed è stato vinto della Francia, rappresentata dal giovane Lissandro con il brano Oh Maman! Gli ascolti sono stati buoni considerando collocazione e fascia di pubblico e la conduttrice dell’evento, Francesca Fialdini, in queste ore ha voluto ringraziare i suoi compagni di viaggio, Rosanna Vaudetti e Mario Acampa, e tutti coloro che hanno li hanno seguiti:

“Momenti con persone belle, semplici, pulite. Quando questo può ancora succedere si allarga il cuore e anche i polmoni respirano meglio. Rosanna Vaudetti volto storico della TV italiana ha annunciato ieri @junioreurovisionofficial presentato meravigliosamente da @marioacampa.”

Junior Eurovision Song Contest, la conduttrice soddisfatta per gli ascolti: “Sostenuto il progetto”

Lo JESC 2022 non ha trionfato negli ascolti venendo battuto da Verissimo di Silvia Toffanin. Il risultato però era prevedibile vista l’ardua sfida e per questo Francesca Fialdini si è detta soddisfatta degli ascolti. La conduttrice toscana, sempre con il suo lungo post su Instagram ha ammesso:

“Io/noi abbiamo dato supporto a questo progetto internazionale cercando di sostenerlo con tutti ns mezzi! E più di un milione e mezzo di persone lo ha seguito. W la squadra di Rai ragazzi e le sue eccellenze.”

Nel dettaglio ha seguire la finale della kermesse canora europea con protagonisti i ragazzi sono stati 1.523.000 spettatori con l’11.7%, mentre invece il talk di Canale5 è stato seguito da 2.937.000 spettatori (23.8%) nella prima parte e 2.742.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte. Va detto, però, che questo è il primo anno che Rai1 trasmette lo show ed infatti la stessa conduttrice toscana ospite sabato a Tv Talk (dove ha fatto un dovuto chiarimento) aveva confessato sinceramente che la collocazione era molto difficile e che la rete aveva deciso di affidare la conduzione all’esperto di Eurovision ed al volto più noto della rete, in quella fascia oraria, infatti, va in onda Da noi a ruota libera.

Da noi a ruota libera salta anche domenica prossima: torna in onda il giorno di Natale

Ed a proposito di Da noi a ruota libera, sono settimane ormai che il talk di Rai1 non va in onda a causa prima dei Mondiali di calcio di Qatar e poi dell’JESC 2022. Il programma condotto da Francesca Fialdini, però, tornerà in onda domenica 25 dicembre per l’ultima puntata dell’anno con un parterre ricco di ospiti.